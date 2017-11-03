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12:25 (мск), источник: ТАСС

Генменеджер: «Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым, но у хоккеиста другие приоритеты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Северсталь» хочет вернуть нападающего Вадима Шипачева, но переговоры идут не так продуктивно, как хотелось бы клубу, из-за амбиций хоккеиста. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Зелепукин.

Источник: РИА "Новости"

29 октября 30-летний Шипачев был отстранен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» за отказ играть в фарм-клубе команды. Позднее СМИ сообщили, что контракт в «Вегасом» будет расторгнут, а игрок вернется в Россию. Шипачев является воспитанником «Северстали», он выступал за команду с 2008 по 2013 год.

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«Разговоры и переговоры идут, но не так, как нам хотелось бы. Мы понимаем, что у Шипачева другие приоритеты и планка очень высокая. Наверное, “Северсталь” не будет в числе первых команд, в которых хоккеист захочет продолжить карьеру», — сказал Зелепукин.

В прошлом сезоне Шипачев выступал за санкт- петербургский СКА и помог клубу завоевать Кубок Гагарина. На его счету 76 очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 19 очков в 17 играх плей-офф. Весной хоккеист подписал двухлетний контракт с новообразованным «Вегасом», став его вторым хоккеистом на тот момент. В составе «Вегаса» Шипачев провел три матча, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут.

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