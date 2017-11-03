Генменеджер: «Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым, но у хоккеиста другие приоритеты
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Северсталь» хочет вернуть нападающего Вадима Шипачева, но переговоры идут не так продуктивно, как хотелось бы клубу,
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Северсталь» хочет вернуть нападающего Вадима Шипачева, но переговоры идут не так продуктивно, как хотелось бы клубу,
29 октября 30-летний Шипачев был отстранен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» за отказ играть в
«Разговоры и переговоры идут, но не так, как нам хотелось бы. Мы понимаем, что у Шипачева другие приоритеты и планка очень высокая. Наверное, “Северсталь” не будет в числе первых команд, в которых хоккеист захочет продолжить карьеру», — сказал Зелепукин.
В прошлом сезоне Шипачев выступал за санкт- петербургский СКА и помог клубу завоевать Кубок Гагарина. На его счету 76 очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 19 очков в 17 играх