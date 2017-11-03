Приморский ХК «Адмирал» избавляется от неэффективных игроков
Евгений Григоренко нерегулярно попадал в основной состав, но при этом являлся достаточно высокооплачиваемым хоккеистом, отметили в клубе.
Евгений Григоренко нерегулярно попадал в основной состав, но при этом являлся достаточно высокооплачиваемым хоккеистом, отметили в клубе.
Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.
25-летний нападающий Евгений Григоренко, сыгравший за приморский ХК «Адмирал» 14 матчей и набравший в них 3 (1+2) очка, покидает Владивосток. Соглашение с ним расторгнуто по обоюдному согласию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Это обоюдное решение и игрока, и клуба, — рассказал генеральный менеджер приморцев Ильдар Мухометов. — Потому что,
Скорее всего, это не последние изменения в составе команды. После первых игр ближайшей домашней серии примем решение по некоторым другим игрокам, не всегда попадающим в основу. Формирование состава ведется в ежедневном режиме, и мы ищем наиболее эффективные пути одновременно и для усиления состава, и для финансового оздоровления клуба.