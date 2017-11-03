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12:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский ХК «Адмирал» избавляется от неэффективных игроков

Евгений Григоренко нерегулярно попадал в основной состав, но при этом являлся достаточно высокооплачиваемым хоккеистом, отметили в клубе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.

25-летний нападающий Евгений Григоренко, сыгравший за приморский ХК «Адмирал» 14 матчей и набравший в них 3 (1+2) очка, покидает Владивосток. Соглашение с ним расторгнуто по обоюдному согласию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

«Это обоюдное решение и игрока, и клуба, — рассказал генеральный менеджер приморцев Ильдар Мухометов. — Потому что, во-первых, хоккеист нерегулярно попадал в основной состав. А во-вторых, при этом являлся достаточно высокооплачиваемым игроком. Клуб же идет по пути финансового оздоровления. В связи с этим мы принимаем ряд мер, в том числе по снижению зарплатной ведомости.

Скорее всего, это не последние изменения в составе команды. После первых игр ближайшей домашней серии примем решение по некоторым другим игрокам, не всегда попадающим в основу. Формирование состава ведется в ежедневном режиме, и мы ищем наиболее эффективные пути одновременно и для усиления состава, и для финансового оздоровления клуба.

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