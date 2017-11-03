Приморский ХК «Адмирал» избавляется от неэффективных игроков

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.

25-летний нападающий Евгений Григоренко, сыгравший за приморский ХК «Адмирал» 14 матчей и набравший в них 3 (1+2) очка, покидает Владивосток. Соглашение с ним расторгнуто по обоюдному согласию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

«Это обоюдное решение и игрока, и клуба, — рассказал генеральный менеджер приморцев Ильдар Мухометов. — Потому что, во-первых, хоккеист нерегулярно попадал в основной состав. А во-вторых, при этом являлся достаточно высокооплачиваемым игроком. Клуб же идет по пути финансового оздоровления. В связи с этим мы принимаем ряд мер, в том числе по снижению зарплатной ведомости.