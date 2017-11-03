Хабаровский «Амур» остался без двух защитников накануне встречи с уфимцами
Максим Кондратьев и Денис Кузьмин посмотрят с трибун матч с «Салаватом Юлаевым».
Максим Кондратьев и Денис Кузьмин посмотрят с трибун матч с «Салаватом Юлаевым».
Хабаровск, 3 ноября, AmurMedia.
Оба спортсмена получили наказание в домашнем матче «Амура» — под куполом «Платинум Арены» хабаровчане играли с казанским «Ак Барсом». Этот матч закончился уверенной победоу «тигров» со счетом 3:1, но доигрывать его дальневосточникам пришлось лишь с двумя парами защитников. По ходу встречи судьи отправили в раздевалку Дениса Кузьмина, Максима Кондратьева и Яна Коларжа. Из троих наказанных лишь чешскому легионеру удалось избежать дисквалификации.
В первом периоде «Амур» лишился Кузьмина. Защитник ударил клюшкой форварда гостей Роба Клинкхаммера: на пятаке «тигры» всеми силами старались прикрыть ворота Юхи Метсолы. Вердикт лайнсмена не стал оспаривать даже главный тренер хабаровчан Андрей Мартемьянов: дисциплинарный штраф 5+20 минут и удаление до конца игры. Во втором отрезке матча вслед за Денисом Кузьминым уехал и Максим Кондратьев. Хоккеист «Амура» от души заехал по голове игроку «Ак Барса» Антону Ландеру. А незадолго до финального свистка Ян Коларж на пятаке повздорил с Артемом Лукояновым. За грубость чеха удалили на 10 минут.
Три подаренных большинства прошли для «барсов» впустую: казанцы не реализовали ни одного численного преимущества, а вот «Амур», достойно обороняясь в меньшинстве, одержал победу над лидером Восточной конференции КХЛ. Впереди у «тигров» встреча с уфимским «Салаватом Юлаевым» — она состоится уже завтра, 4 ноября. И этот матч хабаровчанам предстоит провести без двух защитников. Максима Кондратьева дисквалифицировали на два матча, Дениса Кузьмина — на один.
«Амур» начал домашнюю серию игр с победы над нижнекамским «Нефтехимиком» в овертайме. Казанский «Ак Барс» хабаровчане обыграли в основное время. Сейчас «тигры» закрепились на 11-й строчке зоны «Восток» с 34 баллами в копилке. До попадания в зону