«Металлург» уволил главного тренера

«Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу и завоеванные трофеи, и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в заявлении пресс-службы хоккейного клуба.

Напомним, Илья Воробьев возглавил «сталеваров» в 2015 году (до этого с 2012 года работал ассистентом главного тренера) и в первый же сезон привел коллектив к победе в Кубке Гагарина.