«Металлург» уволил главного тренера
В магнитогорском «Металлурге» — кадровые перестановки.
В магнитогорском «Металлурге» — кадровые перестановки.
Илья Воробьев отправлен в отставку с поста главного тренера, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
«Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу и завоеванные трофеи, и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в заявлении
Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Виктор Козлов.
Напомним, Илья Воробьев возглавил «сталеваров» в 2015 году (до этого с 2012 года работал ассистентом главного тренера) и в первый же сезон привел коллектив к победе в Кубке Гагарина.
В этом сезоне «Металлург» после 28 матчей занимает седьмое место на Востоке КХЛ. Накануне, 2 ноября, магнитогорцы уступили одному из аутсайдеров конференции — тольяттинской «Ладе» со счетом 1:3.