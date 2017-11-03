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09:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

«Металлург» уволил главного тренера

В магнитогорском «Металлурге» — кадровые перестановки.

Илья Воробьев отправлен в отставку с поста главного тренера, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу и завоеванные трофеи, и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в заявлении пресс-службы хоккейного клуба.

Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Виктор Козлов.

Напомним, Илья Воробьев возглавил «сталеваров» в 2015 году (до этого с 2012 года работал ассистентом главного тренера) и в первый же сезон привел коллектив к победе в Кубке Гагарина.

В этом сезоне «Металлург» после 28 матчей занимает седьмое место на Востоке КХЛ. Накануне, 2 ноября, магнитогорцы уступили одному из аутсайдеров конференции — тольяттинской «Ладе» со счетом 1:3.

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