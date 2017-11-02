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22:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» оставил СКА без очков. Что это было?

Впервые в сезоне СКА проиграл в основное время. Команда Олега Знарка сенсационно уступила дома красно-белым (1:3).

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга

НЕДЕМОКРАТИЧНЫЙ МАТЧ

Каждый раз за пару часов до игры в пресс-центре Ледового проходит инструктаж для работников службы безопасности. Обычно там нет ничего интересного: секьюрити просто в сотый раз пересказывают банальные правила. Например, такое: «Да, на площадке интересно, но ваша задача следить не за хоккеем, а за трибунами».

В этот раз довелось услышать нечто нестандартное. Рассказывая о принципах работы с фанатами, руководитель «безопасников», напомнил, что встречи СКА со «Спартаком» — это дерби со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Сегодня не тот матч, чтобы проявлять мягкость и демократичность», — это звучало прямо как установка для хоккеистов.

Несмотря на все опасения охраны, на трибунах все обошлось без эксцессов. Гостевой сектор на втором ярусе отделили специальными лентами, но по первому ярусу болельщики в красно-белых шарфах разгуливали совершенно свободно.

БЫВШИМ АРМЕЙЦАМ В ПИТЕРЕ НЕ ДАВАЛИ ПОКОЯ

На сухую разминку перед матчем у СКА первым вышел Рундблад. Швед тащил с собой сразу три мяча. Все без исключения армейцы рассказывают, что защитник играет в футбол на уровне хорошего профессионала. Рундблад принялся перекидываться мячом с Зубаревым и Тихоновым, а на другой стороне развернулось межнациональное противостояние Херсли и Коскинена с Каблуковым и Плотниковым.

Хозяева Ледового разминаются в укрытом от посторонних глаз месте, а вот гостям выделено пространство у служебного входа. Обычно никакой проблемы в этом нет, но не в этот раз. В «Спартаке» пять игроков с армейским прошлым. Каждый второй проходивший мимо норовил пообщаться с Хохлачевым, Дергачевым или Юдиным.

— Давайте чуть позже поговорим, мы же к игре готовимся! — взмолился Юдин.

КЛЮШКОПАД

Проблемы, которые начались в матче с рижским «Динамо», продолжили преследовать СКА и в четверг. В первом периоде армейцы всего пять раз бросили в створ ворот Беспалова, а вот Коскинену пришлось трудиться почти в два раза интенсивнее.

После первого перерыва у хозяев начался клюшкопад. Сначала орудие труда потерял Херсли, но его выручил Широков — нападающий отдал свою клюшку защитнику, и тот побежал с ней в атаку и даже бросил по воротам. Вторая потеря была не такой забавной, ведь в роли пострадавшего оказался Коскинен. Финн несколько секунд защищал ворота с пустыми руками, но спартаковцы воспользоваться этим не смогли.

МЕСТЬ БЫВШИХ

Казалось, венцом всех неприятностей СКА станет травма Ковальчука. Форвард неудачно столкнулся с Ворониным и в сопровождении доктора ушел в раздевалку, потом вернулся, отыграл одну смену и снова отправился на процедуры.

Но настоящие беды армейцев были впереди — сосланный в конце августа из Петербурга в Москву Хохлачев выскочил на пятачок и отправил шайбу в «девятку» ворот Коскинена. Тихонов еще до второго перерыва сравнял счет, но в третьем периоде месть бывших продолжилась. Теперь уже Дергачев бросил так хитро, что финский вратарь не сумел как следует зафиксировать шайбу и упустил ее за линию.

СКА бросился отыгрываться, но нарвался на контрвыпад от Трунева.

— Удивительно, что не Юдин, — пронеслось по трибунам.

Отыграть дефицит в две шайбы армейцы так и не смогли. Впервые в сезоне СКА проиграл матч в основное время.

СКА 1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
Спартак
2.11.2017, 19:30 Зрители: 12143 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Вадим Епанчинцев
Вратари
Микко Коскинен 58:05 Никита Беспалов
1-й период
Владислав Провольнев 01:32
10:39 Александр Барабанов
Евгений Кулик 12:29
16:33 Патрик Херсли
2-й период
20:41 Динар Хафизуллин
28:33 Виктор Тихонов
Лукаш Радил 29:20
Александр Хохлачев (А. Дергачев, Д. Калинин) 35:11
35:55 Виктор Тихонов (И. Каблуков, Е. Рыков)
3-й период
Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Осипов) 40:59
Лукаш Радил 45:00
Максим Трунев 54:43
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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