«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию СКА в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

У хозяев отличился Виктор Тихонов (36-я минута). В составе гостей заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев (36), Александр Дергачев (41) и Максим Трунев (55).

Перед этим матчем СКА одержал шесть побед подряд. При этом петербургский клуб провел первый матч в нынешнем сезоне, в котором не смог набрать очков. Предыдущие два поражения СКА потерпел в овертайме.

Петербургский клуб продолжает возглавлять с 79 очками таблицу Западной конференции, «Спартак» с 39 баллами располагается на девятом месте.

В другом матче дня челябинский «Трактор» на выезде в овертайме переиграл екатеринбургский «Автомобилист» — 3:2.