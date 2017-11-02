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22:33 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию СКА в КХЛ

ТАСС, 2 ноября. Петербургский СКА проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

У хозяев отличился Виктор Тихонов (36-я минута). В составе гостей заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев (36), Александр Дергачев (41) и Максим Трунев (55).

Перед этим матчем СКА одержал шесть побед подряд. При этом петербургский клуб провел первый матч в нынешнем сезоне, в котором не смог набрать очков. Предыдущие два поражения СКА потерпел в овертайме.

Петербургский клуб продолжает возглавлять с 79 очками таблицу Западной конференции, «Спартак» с 39 баллами располагается на девятом месте.

В другом матче дня челябинский «Трактор» на выезде в овертайме переиграл екатеринбургский «Автомобилист» — 3:2.

В следующем матче СКА дома сыграет с нижегородским «Торпедо», «Спартак» проведет гостевую встречу против столичного «Динамо». Матчи пройдут 4 ноября.

СКА 1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
Спартак
2.11.2017, 19:30 Зрители: 12143 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Вадим Епанчинцев
Вратари
Микко Коскинен 58:05 Никита Беспалов
1-й период
Владислав Провольнев 01:32
10:39 Александр Барабанов
Евгений Кулик 12:29
16:33 Патрик Херсли
2-й период
20:41 Динар Хафизуллин
28:33 Виктор Тихонов
Лукаш Радил 29:20
Александр Хохлачев (А. Дергачев, Д. Калинин) 35:11
35:55 Виктор Тихонов (И. Каблуков, Е. Рыков)
3-й период
Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Осипов) 40:59
Лукаш Радил 45:00
Максим Трунев 54:43
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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