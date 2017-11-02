«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию СКА в КХЛ
ТАСС, 2 ноября. Петербургский СКА проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 2 ноября. Петербургский СКА проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У хозяев отличился Виктор Тихонов (36-я минута). В составе гостей заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев (36), Александр Дергачев (41) и Максим Трунев (55).
Перед этим матчем СКА одержал шесть побед подряд. При этом петербургский клуб провел первый матч в нынешнем сезоне, в котором не смог набрать очков. Предыдущие два поражения СКА потерпел в овертайме.
Петербургский клуб продолжает возглавлять с 79 очками таблицу Западной конференции, «Спартак» с 39 баллами располагается на девятом месте.
В другом матче дня челябинский «Трактор» на выезде в овертайме переиграл екатеринбургский «Автомобилист» — 3:2.
В следующем матче СКА дома сыграет с нижегородским «Торпедо», «Спартак» проведет гостевую встречу против столичного «Динамо». Матчи пройдут 4 ноября.
|Олег Знарок
|Вадим Епанчинцев
|Микко Коскинен 58:05
|Никита Беспалов
|1-й период
|Владислав Провольнев
|01:32
|10:39
|Александр Барабанов
|Евгений Кулик
|12:29
|16:33
|Патрик Херсли
|2-й период
|20:41
|Динар Хафизуллин
|28:33
|Виктор Тихонов
|Лукаш Радил
|29:20
|Александр Хохлачев (А. Дергачев, Д. Калинин)
|35:11
|35:55
|Виктор Тихонов (И. Каблуков, Е. Рыков)
|3-й период
|Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Осипов)
|40:59
|Лукаш Радил
|45:00
|Максим Трунев
|54:43
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)