Илья Воробьев уволен. Сакральная жертва Величкина?
Об отставке главного тренера «Магнитки».
Об отставке главного тренера «Магнитки».
Каждый год после того, как стартует чемпионат КХЛ, к концу сентября мы чаще заглядываем в ленты новостей. Смотрим — пора бы уже клубам
Из «Магнитки» уволен не просто тренер. И даже не просто
Научился, возглавил, победил. И теперь пущен в расход.
Кстати, я очень хорошо отношусь в Геннадию Величкину. И тоже, как и многие мои коллеги, считаю его одним из лучших генеральных менеджеров российского хоккея за всю его историю. Благодаря таким людям — и ему в частности, наш хоккей не только не умер, но и был интересен даже тогда, когда звезд суперлиги можно было пересчитать по пальцам.
Но такой у него стиль работы. Здесь, сейчас — иначе никак. Был уволен осенью 2007-го года и так и не смог
У Геннадия Ивановича ведь тоже есть начальник — председатель правления ММК Виктор Рашников. Благодаря нему у нас есть многолетний лидер российского хоккея — «Металлург». И он ведь спрашивает вице-президента: «Гена, что ты делаешь для исправления ситуации?» И Величкин не может все время оправдываться. Вот он и делает.
Принесет это результат или нет — не важно. Нужна сакральная жертва. Вот она. Работа идет, Виктор Филиппович.
Не мне судить, тяжело ли руководить хоккейным клубом. Никогда не руководил и, наверное, не доведется. И Величкин, может быть,
Плохо другое. У нас в КХЛ вырос еще один большой тренер. Пока не великий, нет. Но уже большой. То, что он хороший тренер, я знаю, благо, имею возможность общаться с игроками и спрашивать их мнение. А теперь мы можем его потерять.
За хоккей в России платят влиятельные люди, а делают — именно тренеры. Именно они предъявляют требования к игрокам, ставят игру, привносят
Был бы у нас хоккей, если бы Чернышеву, Тарасову, Тихонову, Кулагину, Эпштейну давали бы работать считанное число недель, а потом бы давали пинка под зад? Не было бы.
И вот теперь в «Магнитке» рухнула система. Ее будут строить заново, но как скоро построят? Появятся ли за это время новые Антипов с Береглазовым или, пока идет перестройка, отправятся покорять просторы «вышки», а потом сгинут из профессионального хоккея и усилят команду Ночной лиги?
Да, «Магнитка» проиграла «Ладе». Это, возможно, стало последней каплей. Можно было бы порадоваться интриге в чемпионате. Нынешняя «Лада» и в ВХЛ не каждого обыграет — у нее к тому же 30 процентов игроков в лазарете. Но радоваться не хочется.
Илья Воробьев не только сильный тренер, но и сильный человек. Он сдержит удар, оправится и найдет работу. На что я лично очень надеюсь. Но это если будет шанс. А