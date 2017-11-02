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21:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Воробьев уволен. Сакральная жертва Величкина?

Об отставке главного тренера «Магнитки».

Источник: Спорт-Экспресс

Каждый год после того, как стартует чемпионат КХЛ, к концу сентября мы чаще заглядываем в ленты новостей. Смотрим — пора бы уже клубам кого-то уволить. С «Югрой» все ясно. Давно пора в «Адмирале». А что же в «Ладе»? Отставки хоккейных тренеров воспринимаются буднично. В основном — через призму рекорда. В таком-то году было 13. Будет ли рекорд в этом?

Из «Магнитки» уволен не просто тренер. И даже не просто тренер-чемпион и вице-чемпион. Это тренер, которого планомерно «выращивали» для главной команды. А вице-президент Геннадий Величкин не мог нарадоваться — Пол Морис и Майк Кинэн не просто работали с главным тренером. Они готовили смену. Иностранцы уйдут, а наш российский, родной, из тренерской династии наставник научится у них всему, возглавит команду и приведет ее к победе.

Научился, возглавил, победил. И теперь пущен в расход.

Кстати, я очень хорошо отношусь в Геннадию Величкину. И тоже, как и многие мои коллеги, считаю его одним из лучших генеральных менеджеров российского хоккея за всю его историю. Благодаря таким людям — и ему в частности, наш хоккей не только не умер, но и был интересен даже тогда, когда звезд суперлиги можно было пересчитать по пальцам.

Но такой у него стиль работы. Здесь, сейчас — иначе никак. Был уволен осенью 2007-го года и так и не смог по-настоящему вернуться на большую тренерскую орбиту Федор Канарейкин, выигравший чемпионство весной. Чуть дольше продержался Майк Кинэн. Столько же — Илья Воробьев.

У Геннадия Ивановича ведь тоже есть начальник — председатель правления ММК Виктор Рашников. Благодаря нему у нас есть многолетний лидер российского хоккея — «Металлург». И он ведь спрашивает вице-президента: «Гена, что ты делаешь для исправления ситуации?» И Величкин не может все время оправдываться. Вот он и делает.

Принесет это результат или нет — не важно. Нужна сакральная жертва. Вот она. Работа идет, Виктор Филиппович.

Не мне судить, тяжело ли руководить хоккейным клубом. Никогда не руководил и, наверное, не доведется. И Величкин, может быть, по-своему прав. Воробьев мог потерять контакт с командой, устроить демарш или устать от всего. Всякое может быть. Но команда потеряла в межсезонье лидеров. Даже не ключевых, ключевейших игроков. Можно обвинить тренера, что команда не на первом месте в конференции, а на седьмом. Только без Зарипова, Ли и Антипина — это уже совсем не та команда, что была до этого. Можно обвинить Величкина в том, что не нашел этим хоккеистам замену. Но где ее найдешь? Игроков такого качества и в таком количестве на европейском рынке просто нет.

Плохо другое. У нас в КХЛ вырос еще один большой тренер. Пока не великий, нет. Но уже большой. То, что он хороший тренер, я знаю, благо, имею возможность общаться с игроками и спрашивать их мнение. А теперь мы можем его потерять.

За хоккей в России платят влиятельные люди, а делают — именно тренеры. Именно они предъявляют требования к игрокам, ставят игру, привносят что-то из Европы и Америки. А тренер — это не на полтора месяца. Это система. А система — это годы.

Был бы у нас хоккей, если бы Чернышеву, Тарасову, Тихонову, Кулагину, Эпштейну давали бы работать считанное число недель, а потом бы давали пинка под зад? Не было бы.

И вот теперь в «Магнитке» рухнула система. Ее будут строить заново, но как скоро построят? Появятся ли за это время новые Антипов с Береглазовым или, пока идет перестройка, отправятся покорять просторы «вышки», а потом сгинут из профессионального хоккея и усилят команду Ночной лиги?

Да, «Магнитка» проиграла «Ладе». Это, возможно, стало последней каплей. Можно было бы порадоваться интриге в чемпионате. Нынешняя «Лада» и в ВХЛ не каждого обыграет — у нее к тому же 30 процентов игроков в лазарете. Но радоваться не хочется.

Илья Воробьев не только сильный тренер, но и сильный человек. Он сдержит удар, оправится и найдет работу. На что я лично очень надеюсь. Но это если будет шанс. А шанса-то может и не быть.

Металлург Мг
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