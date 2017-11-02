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20:01 (мск), источник: Sports.kz

КХЛ оставила дисквалификацию Рыспаева в силе

Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отклонил заявление казахстанского защитника Дамира Рыспаева, ранее бессрочно отстраненного за исключительную грубость, о допуске к играм турнира, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.

В августе 2016 года КХЛ бессрочно дисквалифицировала Рыспаева, выступавшего за астанинский «Барыс», после того как в предсезонном матче он набросился с кулаками на хоккеистов китайского «Куньлуня» и нанес травму Томашу Марцинко, которого унесли на носилках. В сентябре текущего года казахстанцу было разрешено выступать в соревнованиях под эгидой ФХР, и Рыспаев пополнил состав усть-каменогорского «Торпедо» (ВХЛ).

«2 ноября дисциплинарный комитет рассмотрел заявление Рыспаева Дамира о допуске к участию в соревнованиях, проводимых КХЛ. Проанализировав все материалы и обстоятельства дела, дисциплинарный комитет отказал хоккеисту в удовлетворении заявленных требований», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

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