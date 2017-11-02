Нападающий Александр Матерухин продолжит выступление в ХК «Динамо-Молодечно»
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Матерухин продолжит выступление в хоккейном клубе «Динамо-Молодечно», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Матерухин продолжит выступление в хоккейном клубе «Динамо-Молодечно», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Как сообщалось, 30 октября минское «Динамо» поместило двух хоккеистов — нападающего Александра Матерухина и защитника Романа Дюкова — в список отказов. Согласно правилам, на протяжении 48 часов данных игроков могли выбрать другие клубы КХЛ, но этого не произошло. Сегодня Роман Дюков вернулся в расположение основной команды, а Александр Матерухин пока остается в
Минское «Динамо» после 28 матчей с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Очередной матч сезона «зубры» проведут 4 ноября на своей площадке против «Северстали». Начало встречи в 19.30.