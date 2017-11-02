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18:53 (мск), источник: БЕЛТА

Нападающий Александр Матерухин продолжит выступление в ХК «Динамо-Молодечно»

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Матерухин продолжит выступление в хоккейном клубе «Динамо-Молодечно», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, 30 октября минское «Динамо» поместило двух хоккеистов — нападающего Александра Матерухина и защитника Романа Дюкова — в список отказов. Согласно правилам, на протяжении 48 часов данных игроков могли выбрать другие клубы КХЛ, но этого не произошло. Сегодня Роман Дюков вернулся в расположение основной команды, а Александр Матерухин пока остается в фарм-клубе.

Минское «Динамо» после 28 матчей с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Очередной матч сезона «зубры» проведут 4 ноября на своей площадке против «Северстали». Начало встречи в 19.30.

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