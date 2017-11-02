Нападающий Александр Матерухин продолжит выступление в ХК «Динамо-Молодечно»

Как сообщалось, 30 октября минское «Динамо» поместило двух хоккеистов — нападающего Александра Матерухина и защитника Романа Дюкова — в список отказов. Согласно правилам, на протяжении 48 часов данных игроков могли выбрать другие клубы КХЛ, но этого не произошло. Сегодня Роман Дюков вернулся в расположение основной команды, а Александр Матерухин пока остается в фарм-клубе.