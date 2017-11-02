Главный тренер ХК «Северсталь» Гулявцев дал интервью на фоне свитера Шипачева

В мае Шипачев подписал с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» двухлетний контракт на 9 миллионов долларов. В понедельник «Вегас» объявил об отстранении Шипачева после того, как он покинул фарм-клуб «Чикаго Вулвз» без разрешения руководства. Во вторник СМИ сообщили, что Шипачев принял решение вернуться в Россию, его контракт с «Вегасом» будет расторгнут. В трех матчах НХЛ 30-летний форвард отметился одной заброшенной шайбой.