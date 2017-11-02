Футболисты московского «Спартака» пошутили над коллегами из испанской «Севильи» во время матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА.
Главный тренер ХК «Северсталь» Гулявцев дал интервью на фоне свитера Шипачева
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Видеозапись интервью Гулявцева, отвечающего на вопросы о выездной серии «Северстали» в КХЛ, размещено на официальной странице клуба в Twitter.
В мае Шипачев подписал с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» двухлетний контракт на 9 миллионов долларов. В понедельник «Вегас» объявил об отстранении Шипачева после того, как он покинул
Шипачев выступал за «Северсталь» с сезона-2005/06, в 2013 году перешел в