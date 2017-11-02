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17:44 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер ХК «Северсталь» Гулявцев дал интервью на фоне свитера Шипачева

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев дал интервью в раздевалке команды, где на заднем плане висел свитер воспитанника череповецкого хоккейного клуба Вадима Шипачева, который близок к уходу из клуба НХЛ «Вегас».

Видеозапись интервью Гулявцева, отвечающего на вопросы о выездной серии «Северстали» в КХЛ, размещено на официальной странице клуба в Twitter.

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В мае Шипачев подписал с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» двухлетний контракт на 9 миллионов долларов. В понедельник «Вегас» объявил об отстранении Шипачева после того, как он покинул фарм-клуб «Чикаго Вулвз» без разрешения руководства. Во вторник СМИ сообщили, что Шипачев принял решение вернуться в Россию, его контракт с «Вегасом» будет расторгнут. В трех матчах НХЛ 30-летний форвард отметился одной заброшенной шайбой.

Шипачев выступал за «Северсталь» с сезона-2005/06, в 2013 году перешел в санкт-петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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