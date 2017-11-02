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17:08 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над китайским клубом «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Игорь Макаров (11-я минута), Йоонас Кемппайнен (30) и Филип Ларсен (60), у хозяев дубль оформил Жильбер Брюле (25 и 58).

«Салават», впервые победивший «Куньлунь» в КХЛ, 4 ноября сыграет в Хабаровске с «Амуром», «Куньлунь» в этот же день примет «Сочи».

Куньлунь 2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
Салават Юлаев
2.11.2017, 14:30 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Майк Кинэн Эркка Вестерлунд
Вратари
Магнус Хелльберг 59:20 Бен Скривенс
1-й период
07:02 Йоонас Ярвинен
Игорь Макаров (Е. Коротков, М. Майоров) 10:05
2-й период
Евгений Коротков 23:21
24:51 Жильбер Брюле
29:05 Алексей Поникаровский
Максим Гончаров 29:05
Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк) 29:44
32:00 Брэндон Дефацио
3-й период
44:37 Андреас Турессон
Евгений Коротков 52:45
Александр Логинов 55:13
57:19 Жильбер Брюле (П. Воробей, Б. Дефацио)
58:08 Кори Кейн
Филип Ларсен (Л. Умарк) 59:07
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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