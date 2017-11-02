Футболисты московского «Спартака» пошутили над коллегами из испанской «Севильи» во время матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА.
Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Шанхае, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Игорь Макаров (11-я минута), Йоонас Кемппайнен (30) и Филип Ларсен (60), у хозяев дубль оформил Жильбер Брюле (25 и 58).
«Салават», впервые победивший «Куньлунь» в КХЛ, 4 ноября сыграет в Хабаровске с «Амуром», «Куньлунь» в этот же день примет «Сочи».
|Куньлунь
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2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
|Салават Юлаев
|Майк Кинэн
|Эркка Вестерлунд
|Магнус Хелльберг 59:20
|Бен Скривенс
|1-й период
|07:02
|Йоонас Ярвинен
|Игорь Макаров (Е. Коротков, М. Майоров)
|10:05
|2-й период
|Евгений Коротков
|23:21
|24:51
|Жильбер Брюле
|29:05
|Алексей Поникаровский
|Максим Гончаров
|29:05
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк)
|29:44
|32:00
|Брэндон Дефацио
|3-й период
|44:37
|Андреас Турессон
|Евгений Коротков
|52:45
|Александр Логинов
|55:13
|57:19
|Жильбер Брюле (П. Воробей, Б. Дефацио)
|58:08
|Кори Кейн
|Филип Ларсен (Л. Умарк)
|59:07
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)