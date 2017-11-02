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«Адмирал» на своей арене нанес поражение «Сочи»
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Дмитрий Саюстов (16-я минута), Вадим Краснослободцев (18), Владимир Ткачёв (37) и Павел Макаренко (52). Вратарь «Адмирала» Иван Налимов записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем чемпионате.
Следующий матч «Адмирал» сыграет дома 14 ноября против петербургского СКА. «Сочи» 4 ноября проведет выездной матч против китайского «Куньлуня».
|Фредрик Стиллман
|Сергей Зубов
|Иван Налимов
|Константин Барулин
|1-й период
|Эрик О`Делл
|05:45
|08:49
|Кирилл Воронин
|Вадим Хлопотов
|14:29
|15:04
|Дмитрий Саюстов (Дж. Райт, Р. Саболич)
|17:41
|Вадим Краснослободцев (Н. Глухов, В.Э. Ткачев)
|2-й период
|25:01
|Джеймс Райт
|Вадим Хомицкий
|35:01
|36:02
|Владимир Ткачев
|Илья Хохлов
|38:51
|3-й период
|43:06
|Иван Мищенко
|Павел Падакин
|44:17
|Евгений Лапенков
|45:06
|Евгений Лапенков
|48:15
|51:14
|Павел Макаренко (Д. Жафяров, О. Бартулис)
|6
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)