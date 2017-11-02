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15:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Адмирал» на своей арене нанес поражение «Сочи»

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» на домашнем льду нанесли поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг во Владивостоке, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Дмитрий Саюстов (16-я минута), Вадим Краснослободцев (18), Владимир Ткачёв (37) и Павел Макаренко (52). Вратарь «Адмирала» Иван Налимов записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем чемпионате.

Следующий матч «Адмирал» сыграет дома 14 ноября против петербургского СКА. «Сочи» 4 ноября проведет выездной матч против китайского «Куньлуня».

Адмирал 4:0
(2:0, 1:0, 1:0)
Сочи
2.11.2017, 12:00 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Фредрик Стиллман Сергей Зубов
Вратари
Иван Налимов Константин Барулин
1-й период
Эрик О`Делл 05:45
08:49 Кирилл Воронин
Вадим Хлопотов 14:29
15:04 Дмитрий Саюстов (Дж. Райт, Р. Саболич)
17:41 Вадим Краснослободцев (Н. Глухов, В.Э. Ткачев)
2-й период
25:01 Джеймс Райт
Вадим Хомицкий 35:01
36:02 Владимир Ткачев
Илья Хохлов 38:51
3-й период
43:06 Иван Мищенко
Павел Падакин 44:17
Евгений Лапенков 45:06
Евгений Лапенков 48:15
51:14 Павел Макаренко (Д. Жафяров, О. Бартулис)
Статистика
6 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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