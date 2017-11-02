СМИ: Доус поражает воображение уже всех любителей хоккея в КХЛ
На счету капитана «Барыса» 28 шайб в 25 матчах.
На счету капитана «Барыса» 28 шайб в 25 матчах.
Российский сайт SovSport.ru отметил действия капитана астанинского «Барыса» Найджела Доуса в матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом» (5:2).
«Лидер «Барыса» Найджел Доус продолжает поражать воображение уже не только казахстанских болельщиков, но и, наверное, всех любителей хоккея в КХЛ.
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А кроме того, Найджел набирает очки уже в семи матчах кряду. За время этой серии на его счету 14 (10+4) результативных баллов, — пишет издание.
Другой российский сайт ,"Чемпионат, назвал венцом поединка массовую драку, которую игроки «Барыса» и «Слована» устроили уже после финальной сирены.