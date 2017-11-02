СМИ: Доус поражает воображение уже всех любителей хоккея в КХЛ

Российский сайт SovSport.ru отметил действия капитана астанинского «Барыса» Найджела Доуса в матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом» (5:2).

«Лидер «Барыса» Найджел Доус продолжает поражать воображение уже не только казахстанских болельщиков, но и, наверное, всех любителей хоккея в КХЛ.

Еще один хет-трик! Уже второй в этом сезоне. На этот раз в ворота «Слована», который потерпел в Астане крупное поражение — 2:5. Ну, а на счету Доуса уже 28 шайб в 25 матчах. Он лучший снайпер нашего чемпионата.

А кроме того, Найджел набирает очки уже в семи матчах кряду. За время этой серии на его счету 14 (10+4) результативных баллов, — пишет издание.