Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: лидер Ирана предложил Путину способ изолировать США
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
Путин приехал в Иран на фоне обострившегося противостояния с США
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал2
Сочи0
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс4
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс0
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс1
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Эдмонтон Ойлерз2
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс3
Филадельфия Флайерз0
Все события
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Эдмонтоном»
«Реал» вновь провалился. Но собак спускать не стоит
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
11:57 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Доус поражает воображение уже всех любителей хоккея в КХЛ

На счету капитана «Барыса» 28 шайб в 25 матчах.

Российский сайт SovSport.ru отметил действия капитана астанинского «Барыса» Найджела Доуса в матче регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом» (5:2).

«Лидер «Барыса» Найджел Доус продолжает поражать воображение уже не только казахстанских болельщиков, но и, наверное, всех любителей хоккея в КХЛ.

Еще один хет-трик! Уже второй в этом сезоне. На этот раз в ворота «Слована», который потерпел в Астане крупное поражение — 2:5. Ну, а на счету Доуса уже 28 шайб в 25 матчах. Он лучший снайпер нашего чемпионата.

А кроме того, Найджел набирает очки уже в семи матчах кряду. За время этой серии на его счету 14 (10+4) результативных баллов, — пишет издание.

Другой российский сайт ,"Чемпионат, назвал венцом поединка массовую драку, которую игроки «Барыса» и «Слована» устроили уже после финальной сирены.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барнетта должны лишить титула IBF, а Жакиянову вернуть пояс WBA - Стангрит о наказании за неявку на допинг-тест
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ
«Химки» в гостях сыграют с «Реалом» в Евролиге
Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Эдмонтоном»
«Реал» вновь провалился. Но собак спускать не стоит
Мутко: Ничего не платили аргентинцам за матч со сборной России
Марков не вызван в сборную. Прав ли Знарок
Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Кливленд» от поражения
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь