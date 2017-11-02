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03:39 (мск), источник: Восток Медиа

В защите хабаровского «Амура» появилась брешь

«Тигры» остались без трёх игроков из-за травмы и дисквалификации.

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал двух защитников хабаровского «Амура» за нарушения во время матча с казанским «Ак Барсом». Помимо этого наказания Максиму Кондратьеву и Денису Кузьмину назначили денежные штрафы.

Как сообщает пресс-служба лиги, Дениса Кузьмина дисквалифицировали на один матч за удар клюшкой, а Максим Кондратьев пропустит две ближайших игры из-за атаки в голову. Эпизоды произошли в конце первого и в начале второго периодов, когда команды находились в зоне хозяев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что, даже оставшись без двух защитников, «Амур» сумел победить. В конце встречи с казанской командой до конца игры удалили и Яна Коларжа, однако этот защитник избежал дисквалификации. Пропустить ближайшие матчи может и самый опытный игрок обороны «Амура» Виталий Атюшов. Капитана команды поместили в список травмированных.

Агентство писало, что хоккеисты хабаровского «Амура» по большинству показателей, учитывающихся в играх чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обошли своих соперников из Казани. «Тигры» забили «Ак Барсу» три шайбы, пропустив лишь раз, и одержали одну из самых уверенных домашних побед в сезоне.

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