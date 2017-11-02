В защите хабаровского «Амура» появилась брешь
«Тигры» остались без трёх игроков
«Тигры» остались без трёх игроков
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РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что, даже оставшись без двух защитников, «Амур» сумел победить. В конце встречи с казанской командой до конца игры удалили и Яна Коларжа, однако этот защитник избежал дисквалификации. Пропустить ближайшие матчи может и самый опытный игрок обороны «Амура» Виталий Атюшов. Капитана команды поместили в список травмированных.
Агентство писало, что хоккеисты хабаровского «Амура» по большинству показателей, учитывающихся в играх чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обошли своих соперников из Казани. «Тигры» забили «Ак Барсу» три шайбы, пропустив лишь раз, и одержали одну из самых уверенных домашних побед в сезоне.