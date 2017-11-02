ХК «Адмирал» принимает гостей с юга во Владивостоке

ХК «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» сегодня, 2 ноября, принимает ХК «Сочи», который занимает 7-ое место в Западной конференции чемпионата КХЛ. Начало матча в 19.30. Несмотря на крупную победу над «Салаватом Юлаевым» приморская команда продолжает оставаться на 12 месте на Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что победа в предыдущем матче над «Салаватом Юлаевым» с разницей в четыре шайбы стала для «Адмирала» первой с сезона 2015−2016, когда 5:1 на выезде была переиграна «Лада».