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03:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ХК «Адмирал» принимает гостей с юга во Владивостоке

«Моряки» померятся силами с ХК «Сочи».

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» сегодня, 2 ноября, принимает ХК «Сочи», который занимает 7-ое место в Западной конференции чемпионата КХЛ. Начало матча в 19.30. Несмотря на крупную победу над «Салаватом Юлаевым» приморская команда продолжает оставаться на 12 месте на Востоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что победа в предыдущем матче над «Салаватом Юлаевым» с разницей в четыре шайбы стала для «Адмирала» первой с сезона 2015−2016, когда 5:1 на выезде была переиграна «Лада».

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