Капитан «Барыса» Доус возглавил гонку лучших бомбардиров и оторвался в списке снайперов КХЛ
Форвард «Барыса» Найджел Доус возглавил гонку лучших бомбардиров и снайперов КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Форвард «Барыса» Найджел Доус возглавил гонку лучших бомбардиров и снайперов КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
В домашнем матче против «Слована» Доус оформил
С 37 очками Доус переместился с четвертого на первое место в гонке лучших бомбардиров КХЛ. Следом за ним идет еще один нападающий «Барыса» — это Линден Вей, который в прошедшем матче отметился результативной передачей и возглавляет список лучших ассистентов лиги — 36 очков (7+29) в 29 играх. Третьим в гонке бомбардиров располагается форвард СКА Илья Ковальчук — 36 очков (20+16) в 39 играх.
|Евгений Корешков
|Эдуард Занковец
|Хенрик Карлссон
|Марек Мазанец
|1-й период
|Ник Эберт (К. Геноуэй)
|02:19
|02:59
|Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
|Андрей Штясны (П. Скалицки, Э. Щербатов)
|09:57
|12:03
|Линден Вей
|15:22
|Даррен Дитц
|2-й период
|Михал Серсен
|23:39
|Ник Эберт
|25:48
|26:39
|Линден Вей (Д. Дитц)
|Патрик Бачик
|32:17
|Андрей Штясны
|32:58
|39:19
|Роман Старченко (Дж. Сауторн)
|3-й период
|Лукаш Кашпар
|42:47
|43:25
|Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
|Томаш Ворачек
|43:25
|43:42
|Найджел Доус (Л. Вей)
|49:35
|Даррен Дитц
|51:55
|Александр Липин
|Овертайм
|60:00
|Константин Пушкарев
|Зак Бойчак
|60:00
|10
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|4
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)