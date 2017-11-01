Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лыжники Легков и Белов про решение о пожизненной дисквалификации
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Наряд для любительниц раздеться за полсекунды, популярный в 90-х
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
ЦСКА5
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс5
Слован2
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардБ2
Витязь3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Йокерит1
Хоккей. НХЛ
2.11
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.11
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.11
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.11
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
МОК лишил сборную России по лыжным гонкам серебра Игр-2014
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Неизбежность старения доказали математически
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Барыса» Доус возглавил гонку лучших бомбардиров и оторвался в списке снайперов КХЛ

Форвард «Барыса» Найджел Доус возглавил гонку лучших бомбардиров и снайперов КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

В домашнем матче против «Слована» Доус оформил хет-трик и принес своей команде победу — 5:2. Теперь на счету нападающего «Барыса» 28 шайб и девять передач в 24 играх регулярного чемпионата.

С 37 очками Доус переместился с четвертого на первое место в гонке лучших бомбардиров КХЛ. Следом за ним идет еще один нападающий «Барыса» — это Линден Вей, который в прошедшем матче отметился результативной передачей и возглавляет список лучших ассистентов лиги — 36 очков (7+29) в 29 играх. Третьим в гонке бомбардиров располагается форвард СКА Илья Ковальчук — 36 очков (20+16) в 39 играх.

Хет-трик помог Доусу упрочить лидерство в списке лучших снайперов. С 28 шайбами он опережает на восемь голов все того же Ковальчука.

Барыс 5:2
(1:2, 2:0, 2:0)
Слован
1.11.2017, 16:30 Зрители: 6373 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Эдуард Занковец
Вратари
Хенрик Карлссон Марек Мазанец
1-й период
Ник Эберт (К. Геноуэй) 02:19
02:59 Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
Андрей Штясны (П. Скалицки, Э. Щербатов) 09:57
12:03 Линден Вей
15:22 Даррен Дитц
2-й период
Михал Серсен 23:39
Ник Эберт 25:48
26:39 Линден Вей (Д. Дитц)
Патрик Бачик 32:17
Андрей Штясны 32:58
39:19 Роман Старченко (Дж. Сауторн)
3-й период
Лукаш Кашпар 42:47
43:25 Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
Томаш Ворачек 43:25
43:42 Найджел Доус (Л. Вей)
49:35 Даррен Дитц
51:55 Александр Липин
Овертайм
60:00 Константин Пушкарев
Зак Бойчак 60:00
Статистика
10 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 4
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Слован
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Астана" провела открытую тренировку перед игрой в Лиге Европы с "Маккаби"
МОК лишил сборную России по лыжным гонкам серебра Игр-2014
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
Объявлен слоган жеребьёвки ЧМ-2018 в России
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ, разгромив «Югру»
Goal: Гвардиола может не продлить контракт с «Манчестер Сити»
Новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» может стать рекордным
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь