Капитан «Барыса» Доус возглавил гонку лучших бомбардиров и оторвался в списке снайперов КХЛ

В домашнем матче против «Слована» Доус оформил хет-трик и принес своей команде победу — 5:2. Теперь на счету нападающего «Барыса» 28 шайб и девять передач в 24 играх регулярного чемпионата.

С 37 очками Доус переместился с четвертого на первое место в гонке лучших бомбардиров КХЛ. Следом за ним идет еще один нападающий «Барыса» — это Линден Вей, который в прошедшем матче отметился результативной передачей и возглавляет список лучших ассистентов лиги — 36 очков (7+29) в 29 играх. Третьим в гонке бомбардиров располагается форвард СКА Илья Ковальчук — 36 очков (20+16) в 39 играх.