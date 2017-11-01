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ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ, разгромив «Югру»
ТАСС, 1 ноября. Московский ЦСКА победил
ТАСС, 1 ноября. Московский ЦСКА победил
Отличились Сергей Шумаков (7-я и 32-я минуты), Грег Скотт (34), Джефф Плэтт (39), Максим Шалунов (47).
Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд. Столичный клуб занимает второе место в Западной конференции с 58 очками, «Югра» — 13-е в Восточной конференции (26).
В следующем матче 3 ноября ЦСКА сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», «Югра» примет братиславский «Слован».
В других встречах подольский «Витязь» в гостях победил омский «Авангард» (3:2), «Барыс» обыграл дома «Слован» (5:2).
|Анатолий Емелин
|Игорь Никитин
|Александр Шарыченков 40:00 (И. Проскуряков 40:00)
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Андрей Светлаков
|04:34
|Сергей Шумаков (М. Шалунов, А.М. Сергеев)
|06:06
|Сергей Андронов
|07:43
|10:38
|Даниил Ильин
|Владимир Жарков
|14:39
|2-й период
|20:57
|Иван Лекомцев
|28:32
|Павел Шэн
|Сергей Шумаков (М. Шалунов, А.М. Сергеев)
|31:50
|Грег Скотт (С. Андронов)
|33:11
|Джефф Плэтт (М. Пашнин, П. Карнаухов)
|38:43
|39:19
|Сергей Перетягин
|3-й период
|Максим Шалунов (П. Карнаухов, А. Марченко)
|46:06
|Михаил Пашнин
|53:00
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)