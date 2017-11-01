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20:16 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ, разгромив «Югру»

ТАСС, 1 ноября. Московский ЦСКА победил ханты-мансийскую «Югру» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Отличились Сергей Шумаков (7-я и 32-я минуты), Грег Скотт (34), Джефф Плэтт (39), Максим Шалунов (47).

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд. Столичный клуб занимает второе место в Западной конференции с 58 очками, «Югра» — 13-е в Восточной конференции (26).

В следующем матче 3 ноября ЦСКА сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», «Югра» примет братиславский «Слован».

В других встречах подольский «Витязь» в гостях победил омский «Авангард» (3:2), «Барыс» обыграл дома «Слован» (5:2).

Югра 0:5
(0:1, 0:3, 0:1)
ЦСКА
1.11.2017, 17:00 Зрители: 3300 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Игорь Никитин
Вратари
Александр Шарыченков 40:00 (И. Проскуряков 40:00) Ларс Юханссон
1-й период
Андрей Светлаков 04:34
Сергей Шумаков (М. Шалунов, А.М. Сергеев) 06:06
Сергей Андронов 07:43
10:38 Даниил Ильин
Владимир Жарков 14:39
2-й период
20:57 Иван Лекомцев
28:32 Павел Шэн
Сергей Шумаков (М. Шалунов, А.М. Сергеев) 31:50
Грег Скотт (С. Андронов) 33:11
Джефф Плэтт (М. Пашнин, П. Карнаухов) 38:43
39:19 Сергей Перетягин
3-й период
Максим Шалунов (П. Карнаухов, А. Марченко) 46:06
Михаил Пашнин 53:00
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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