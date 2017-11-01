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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Хет-трик Доуса принес «Барысу» победу над командой экс-наставника сборной Казахстана

Хоккеисты «Барыса» одержали крупную победу над «Слованом» из Братиславы в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 1 ноября, в Астане и завершилась со счетом 5:2.

Отметим, что возглавляет «Слован» экс-тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец.

По итогам первого периода гости вели 2:1. На быстрый гол Ника Эберта спустя несколько секунд ответил капитан астанчан Найджел Доус. Но уже в середине 20-минутки «Слован» вышел вперед благодаря точному броску Андрей Штястны.

Больше гостям поразить ворота Хенрика Карлоссона не удалось. Во втором периоде Линден Вей с передачи Даррена Дица в большинстве сравнял счет. А в третьем отрезке матча Доус оформил хет-трик, дважды поразив ворота гостей менее чем за 20 секунд. Причем оба раза капитан «Барыса» реализовал большинство — сначала пам ему отдал Мартен Сен-Пьер, а затем Линден Вей.

Таким образом, «Барыс» одержал вторую подряд победу в домашней серии. Следующий матч команда проведет также на своей арене — 3 ноября против «Витязя».

Барыс 5:2
(1:2, 2:0, 2:0)
Слован
1.11.2017, 16:30 Зрители: 6375 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Эдуард Занковец
Вратари
Хенрик Карлссон Марек Мазанец
1-й период
Ник Эберт (К. Геноуэй) 02:19
02:59 Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
Андрей Штясны (П. Скалицки, Э. Щербатов) 09:57
12:03 Линден Вей
15:22 Даррен Дитц
2-й период
Михал Серсен 23:39
Ник Эберт 25:48
26:39 Линден Вей (Д. Дитц)
Патрик Бачик 32:17
Андрей Штясны 32:58
39:19 Роман Старченко (Дж. Сауторн)
3-й период
Лукаш Кашпар 42:47
43:25 Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
Томаш Ворачек 43:25
43:42 Найджел Доус (Л. Вей)
49:35 Даррен Дитц
51:55 Александр Липин
Овертайм
60:00 Константин Пушкарев
Зак Бойчак 60:00
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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