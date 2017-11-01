Хет-трик Доуса принес «Барысу» победу над командой экс-наставника сборной Казахстана
Хоккеисты «Барыса» одержали крупную победу над «Слованом» из Братиславы в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» одержали крупную победу над «Слованом» из Братиславы в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 1 ноября, в Астане и завершилась со счетом 5:2.
Отметим, что возглавляет «Слован»
По итогам первого периода гости вели 2:1. На быстрый гол Ника Эберта спустя несколько секунд ответил капитан астанчан Найджел Доус. Но уже в середине 20-минутки «Слован» вышел вперед благодаря точному броску Андрей Штястны.
Больше гостям поразить ворота Хенрика Карлоссона не удалось. Во втором периоде Линден Вей с передачи Даррена Дица в большинстве сравнял счет. А в третьем отрезке матча Доус оформил
Таким образом, «Барыс» одержал вторую подряд победу в домашней серии. Следующий матч команда проведет также на своей арене — 3 ноября против «Витязя».
|Евгений Корешков
|Эдуард Занковец
|Хенрик Карлссон
|Марек Мазанец
|1-й период
|Ник Эберт (К. Геноуэй)
|02:19
|02:59
|Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
|Андрей Штясны (П. Скалицки, Э. Щербатов)
|09:57
|12:03
|Линден Вей
|15:22
|Даррен Дитц
|2-й период
|Михал Серсен
|23:39
|Ник Эберт
|25:48
|26:39
|Линден Вей (Д. Дитц)
|Патрик Бачик
|32:17
|Андрей Штясны
|32:58
|39:19
|Роман Старченко (Дж. Сауторн)
|3-й период
|Лукаш Кашпар
|42:47
|43:25
|Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
|Томаш Ворачек
|43:25
|43:42
|Найджел Доус (Л. Вей)
|49:35
|Даррен Дитц
|51:55
|Александр Липин
|Овертайм
|60:00
|Константин Пушкарев
|Зак Бойчак
|60:00
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)