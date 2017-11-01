Хет-трик Доуса принес «Барысу» победу над командой экс-наставника сборной Казахстана

Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 1 ноября, в Астане и завершилась со счетом 5:2.

Отметим, что возглавляет «Слован» экс-тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец.

По итогам первого периода гости вели 2:1. На быстрый гол Ника Эберта спустя несколько секунд ответил капитан астанчан Найджел Доус. Но уже в середине 20-минутки «Слован» вышел вперед благодаря точному броску Андрей Штястны.

Больше гостям поразить ворота Хенрика Карлоссона не удалось. Во втором периоде Линден Вей с передачи Даррена Дица в большинстве сравнял счет. А в третьем отрезке матча Доус оформил хет-трик, дважды поразив ворота гостей менее чем за 20 секунд. Причем оба раза капитан «Барыса» реализовал большинство — сначала пам ему отдал Мартен Сен-Пьер, а затем Линден Вей.