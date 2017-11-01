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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» уступил «Витязю» и впервые в сезоне проиграл три матча подряд

«Авангард» в родных стенах уступил «Витязю» и впервые в сезоне проиграл три матча подряд.

Источник: РИА "Новости"

Это вторая серия поражений команды в сезоне — два матча подряд «Авангард» проиграл в сентябре (1 и 3 числа). В 28 матчах сезона на счету омичей 17 побед. «Витязь» прервал трёхматчевую серию поражений. Из 11 последних матчей команда проиграла 9. В 30 матчах сезона на счету «Витязя» 10 побед. В очном матче команд 3 сентября «Витязь» дома разгромил «Авангард» со счётом 6:2.

Первый период остался за гостями — Войтех Мозик вывел «Витязь» вперёд. На 27-й минуте встречи Деннис Эверберг счёт сравнял, но спустя две минуты и восемь секунд Артём Швец-Роговой вновь вывел гостей вперёд. Под занавес матча омская команда сравняла счёт — шайбу забросил Пётр Хохряков. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Витязь» вырвал победу.

Новичок «Авангарда» Тедди Пёрселл набрал 2 (0+2) очка, равно как и капитан омской команды Евгений Медведев. Таким образом, Пёрселл пока набирает одно очко в среднем за матч. Также на его счету две точных попытки в серии буллитов. Омичи провели свою первую серию буллитов в текущем сезоне.

Авангард 2:3 Б
(0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Витязь
1.11.2017, 16:00 Зрители: 7210 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Валерий Белов
Вратари
Доминик Фурх 58:02 (Д. Фурх 59:46) Игорь Сапрыкин
1-й период
Борна Рендулич 06:25
13:18 Дмитрий Кугрышев
Войтех Мозик (Р. Горак) 13:47
Никлас Бурстрем 18:17
2-й период
Войтех Мозик 21:01
Павел Лукин 24:46
26:53 Деннис Эверберг (Т. Перселл, Е. Медведев)
27:38 Кирилл Семенов
Артем Швец-Роговой (А. Кулагин) 28:58
29:39 Евгений Медведев
30:25 Максим Минеев
Алексей II Семенов 38:29
3-й период
43:48 Максим Березин
Никита Выглазов 52:11
59:46 Петр Хохряков (Т. Перселл, Е. Медведев)
Овертайм
63:49 Максим Чудинов
Серия буллитов - победный бросок
Н. Выглазов
Статистика
20 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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