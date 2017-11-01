«Авангард» уступил «Витязю» и впервые в сезоне проиграл три матча подряд

Источник: РИА "Новости"

Это вторая серия поражений команды в сезоне — два матча подряд «Авангард» проиграл в сентябре (1 и 3 числа). В 28 матчах сезона на счету омичей 17 побед. «Витязь» прервал трёхматчевую серию поражений. Из 11 последних матчей команда проиграла 9. В 30 матчах сезона на счету «Витязя» 10 побед. В очном матче команд 3 сентября «Витязь» дома разгромил «Авангард» со счётом 6:2.

Первый период остался за гостями — Войтех Мозик вывел «Витязь» вперёд. На 27-й минуте встречи Деннис Эверберг счёт сравнял, но спустя две минуты и восемь секунд Артём Швец-Роговой вновь вывел гостей вперёд. Под занавес матча омская команда сравняла счёт — шайбу забросил Пётр Хохряков. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Витязь» вырвал победу.