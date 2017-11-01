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Матч чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Металлургом» перенесен с 6 на 22 ноября
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Перенос игры связан с проведением первого этапа Евротура Кубка Карьяла, который пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября. В связи с тем, что ряд основных игроков команд, а также члены тренерского штаба вызваны в состав
Магнитогорский «Металлург» идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 42 очка после 27 игр, а «Нефтехимик» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает третью строчку.