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17:47 (мск), источник: Р-Спорт

Матч чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Металлургом» перенесен с 6 на 22 ноября

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором нижнекамский «Нефтехимик» примет магнитогорский «Металлург», перенесен с 6 на 22 ноября, сообщается на официальном сайте лиги.

Перенос игры связан с проведением первого этапа Евротура Кубка Карьяла, который пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября. В связи с тем, что ряд основных игроков команд, а также члены тренерского штаба вызваны в состав сборных-участниц турнира, руководство обоих клубов дало согласие на перенос матча согласно регламенту КХЛ.

Магнитогорский «Металлург» идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 42 очка после 27 игр, а «Нефтехимик» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает третью строчку.

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