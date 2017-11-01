Матч чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Металлургом» перенесен с 6 на 22 ноября

Перенос игры связан с проведением первого этапа Евротура Кубка Карьяла, который пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября. В связи с тем, что ряд основных игроков команд, а также члены тренерского штаба вызваны в состав сборных-участниц турнира, руководство обоих клубов дало согласие на перенос матча согласно регламенту КХЛ.