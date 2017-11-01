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Капитан «Барыса» Найджел Доус признан лучшим нападающим октября в КХЛ
Капитан «Барыса» Найджел Доус признан лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте КХЛ.
Капитан «Барыса» Найджел Доус признан лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте КХЛ.
В девяти матчах форвард забросил десять шайб — это лучший показатель в Лиге. Также Доус отдал четыре голевые передачи при показателе полезности «+6».
На счету нападающего — четыре дубля и четыре победных гола. В среднем Доус проводил на льду 21 минуту 28 секунд за матч. На его счету 36 бросков по воротам и восемь силовых приемов.
Напомним, посмотреть на игру Доуса можно сегодня в Астане — в 19:30 «Барыс» примет «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.