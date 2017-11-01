Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Иран дал Путину козыри для диалога с Трампом
Ученый прокомментировал опасения Путина о сборе биоматериала россиян
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
СМИ назвали имя совершившего теракт на Манхэттене
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Слован
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз5
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс6
Вегас Голден Найтс4
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Вегас»
«Сибирь» — «Йокерит» и еще 3 матча игрового дня КХЛ
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Кристина Орбакайте затмила всех на вечеринке в Москве (фото)
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
14:01 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Барыса» Найджел Доус признан лучшим нападающим октября в КХЛ

Капитан «Барыса» Найджел Доус признан лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте КХЛ.

В девяти матчах форвард забросил десять шайб — это лучший показатель в Лиге. Также Доус отдал четыре голевые передачи при показателе полезности «+6».

На счету нападающего — четыре дубля и четыре победных гола. В среднем Доус проводил на льду 21 минуту 28 секунд за матч. На его счету 36 бросков по воротам и восемь силовых приемов.

Напомним, посмотреть на игру Доуса можно сегодня в Астане — в 19:30 «Барыс» примет «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Астана" - фаворит, но завтра мы хотим изменить эту ситуацию - капитан "Маккаби"
ЦСКА: спасибо, что живой
Пока Месси мучился в Греции, Неймар продолжил голевую серию в ЛЧ
Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Вегас»
«Сибирь» — «Йокерит» и еще 3 матча игрового дня КХЛ
Разжалованный «рыцарь». 6 клубов КХЛ для Шипачева
Дубль Эль-Шаарави помог «Роме» разгромить «Челси» в матче ЛЧ
Макгрегор вызвал Мэйуэзера на бой по правилам единоборств ММА
Спорт-Экспресс
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь