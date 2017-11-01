Капитан «Барыса» Найджел Доус признан лучшим нападающим октября в КХЛ

В девяти матчах форвард забросил десять шайб — это лучший показатель в Лиге. Также Доус отдал четыре голевые передачи при показателе полезности «+6».

На счету нападающего — четыре дубля и четыре победных гола. В среднем Доус проводил на льду 21 минуту 28 секунд за матч. На его счету 36 бросков по воротам и восемь силовых приемов.