«Йокерит» не увезет очков из Новосибирска. Прогнозы на игровой день КХЛ
Эдуард Занковец встретится с бывшей командой, а ЦСКА не испытает проблем с «Югрой».
Эдуард Занковец встретится с бывшей командой, а ЦСКА не испытает проблем с «Югрой».
«Сибирь» — «Йокерит»
Финские хоккеисты приехали в Новосибирск битыми из Астаны, где они проиграли «Барысу» со счётом 0:4. Это было уже второе поражение от казахстанской команды за последнюю неделю. Вообще, в последних пяти встречах подопечные Юкки Ялонена проиграли четырежды, и победная серия из пятнадцати матчей осталась уже далеко позади. Реальность для «шутов» сейчас довольно непростая, команда находится в поездке по Сибири, где лёгких игр у неё не будет. Что касается подопечных Павла Зубова, то они вернулись домой с выездной серии, где им удалось отобрать очки у «Торпедо» и «Северстали», что само по себе неплохо. У сибиряков приподнятое настроение, вдобавок у них будет поддержка домашних трибун, и за счёт этого они смогут отпраздновать 55-юбилей победой.
Прогноз: победа «Сибири» в дополнительное время.
«Авангард» — «Витязь»
Подмосковная команда приезжает в гости к одному из лидеров Восточной конференции. Приезжает она в далеко не лучшем расположении духа, ведь двумя днями ранее она проиграла в
Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.
«Барыс» — «Слован»
Фаворит в этой встрече очевиден. «Барыс» находится в классной форме, и пока что проводит один из лучших в своей истории сезонов в КХЛ, а вот «Слован» постепенно теряет все шансы на попадание в
Прогноз: победа «Барыса» в основное время.
«Югра» — ЦСКА
Победив в Омске, ЦСКА отправляется в
Прогноз: победа ЦСКА в основное время.