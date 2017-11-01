Хоккеисты «Сибири» попали в Олимпийскую сборную России, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В состав сборной вошли два игрока новосибирской команды — защитник Иван Верещагин и нападающий Вячеслав Основин. Олимпийская сборная России по хоккею является ближайшим резервом национальной сборной.

Кубок Германии пройдет в г. Аугсбург с 10 по 12 ноября. Помимо олимпийской сборной России в нем примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.