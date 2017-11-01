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Хоккеисты «Сибири» попали в Олимпийскую сборную России
В состав сборной вошли два игрока новосибирской команды — защитник Иван Верещагин и нападающий Вячеслав Основин, рассказали в
В состав сборной вошли два игрока новосибирской команды — защитник Иван Верещагин и нападающий Вячеслав Основин, рассказали в
Хоккеисты «Сибири» попали в Олимпийскую сборную России, об этом сообщает
В состав сборной вошли два игрока новосибирской команды — защитник Иван Верещагин и нападающий Вячеслав Основин. Олимпийская сборная России по хоккею является ближайшим резервом национальной сборной.
Кубок Германии пройдет в г. Аугсбург с 10 по 12 ноября. Помимо олимпийской сборной России в нем примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.
Напомним, ХК «Сибирь» 1 ноября проведет домашний матч против «Йокерита» из Хельсинки. Начало игры в 19:30.