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23:11 (мск), источник: ТАСС

Скудра: Хоккеисты «Торпедо» не обращают внимания на небольшие задержки по зарплате

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Игроки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» не обращают внимания на небольшие задержки с выплатой заработной платы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер клуба Петерис Скудра.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее сообщалось, что хоккеистам нижегородского клуба не выплачивается зарплата на протяжении двух месяцев. Во вторник «Торпедо» победило московское «Динамо» по буллитам в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 1:0.

«Какие долги. У нас все в рабочем режиме, есть определенные небольшие задержки. А у кого в этой лиге их нет? Мы даже не обращаем на это внимание, этот вопрос не поднимается», — сказал Скудра.

«В сегодняшней игре чувствовалась нервозность обеих команд, не совсем у нас получалось с реализацией моментов. Мы нашли способ победить при хорошей игре, хотя не смогли этого сделать в домашней серии. Для меня очень важен командный характер, когда тяжело нужно не сломаться. Создание моментов и тактика для нас сейчас самое важное», — прокомментировал итоги матча главный тренер нижегородцев.

Также мнение об игре высказал главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. «Нервный матч получился. Разбирали соперника, игры против него проходят очень жестко, важно было выигрывать единоборства, стыки, готовили к этому команду. Вратарь держал для нас в игре на протяжении 60 минут», — сказал специалист.

«Что нужно сделать для побед? Мы ждем усиление, нашей команде не помешали бы несколько забивных нападающих», — добавил Воробьев.

ХК Динамо 0:1 Б
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Торпедо НН
31.10.2017, 19:30 Зрители: 4356 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Петерис Скудра
Вратари
Александр Еременко Станислав Галимов
1-й период
18:15 Сакари Салминен
2-й период
Денис Паршин 23:07
26:13
29:07 Евгений Артюхин
Денис Баранцев 32:15
38:00 Евгений Артюхин
Денис Паршин 38:00
Егор Дугин 39:57
3-й период
5929 44:36
51:15 Евгений Артюхин
Овертайм
64:06 Дастин Бойд
Серия буллитов - победный бросок
Д. Паршин
Статистика
10 Штрафное время 18
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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