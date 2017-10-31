Скудра: Хоккеисты «Торпедо» не обращают внимания на небольшие задержки по зарплате

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее сообщалось, что хоккеистам нижегородского клуба не выплачивается зарплата на протяжении двух месяцев. Во вторник «Торпедо» победило московское «Динамо» по буллитам в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 1:0.

«Какие долги. У нас все в рабочем режиме, есть определенные небольшие задержки. А у кого в этой лиге их нет? Мы даже не обращаем на это внимание, этот вопрос не поднимается», — сказал Скудра.

«В сегодняшней игре чувствовалась нервозность обеих команд, не совсем у нас получалось с реализацией моментов. Мы нашли способ победить при хорошей игре, хотя не смогли этого сделать в домашней серии. Для меня очень важен командный характер, когда тяжело нужно не сломаться. Создание моментов и тактика для нас сейчас самое важное», — прокомментировал итоги матча главный тренер нижегородцев.

Также мнение об игре высказал главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. «Нервный матч получился. Разбирали соперника, игры против него проходят очень жестко, важно было выигрывать единоборства, стыки, готовили к этому команду. Вратарь держал для нас в игре на протяжении 60 минут», — сказал специалист.