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23:23 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским «Спартаком» в серии буллитов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 5:4 в серии буллитов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте десятого сезон КХЛ обе команды встречались в Москве. «Спартак» 2 сентября был сильнее 1:0, забросив решающую шайбу также в серии послематчевых бросков. Минчане, не отличающиеся особой результативностью в текущем чемпионате, в прошедшем матче на своей площадке порадовали болельщиков эффектными голами.

До середины игры на «Минск-Арене» рассчитывать на большое количество шайб поклонникам «Динамо» не приходилось. В присутствии главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, посетившего игру теннисиста Максима Мирного, «зубры» в нападении действовали не столь эффективно. На 12-й минуте первого периода шайба побывала в воротах спартаковцев, но арбитры не засчитали гол, так как Джастин Фонтэйн сыграл в этом эпизоде рукой. Не прошло и минуты, как счет в матче был открыт. Форвард гостей Александр Кузнецов выехал из-за ворот Юнаса Энрота и переиграл голкипера динамовцев.

Самыми результативными стали вторые двадцать минут матча. Вначале спартаковцы усилиями Владислава Провальнева увеличили свое преимущество в счете — 2:0. Хозяева площадки сумели перехватить инициативу после удаления у москвичей Евгения Кулика. На 33-й минуте Александр Китаров удачно подставил клюшку под бросок партнера. Спустя еще две минут похожую шайбу в ворота гостей провел Андрей Степанов — 2:2. Вскоре нападающий «Динамо» Кристиан Хенкель точным броском вывел хозяев вперед — 3:2.

Удержать преимущество в счете динамовцы, все же, не сумели. Перед самым перерывом две минуты удаления за подножку получил Илья Шинкевич. За секунду до сирены об окончании периода Александр Хохлачев вовремя сыграл на добивании у ворот минчан — 3:3.

В заключительные двадцать минут встречи подопечным Горди Дуайера пришлось выдержать непростой отрезок. Хозяева получили сразу три удаления подряд, благо вратарь Юнас Энрот и тройка защитников во главе с капитаном Владимиром Денисовым выстояли в этот сложный период. На 49-й минуте нарушение правил в зоне динамовцев допустил Райан Ноа, толкнув Владимира Денисова клюшкой. Этой благоприятной ситуацией для взятия ворот минчане сумели воспользоваться. С передачи Джастина Фонтэйна четвертый гол в ворота «Спартака» провел Джек Скилле — 4:3. Однако добиться победы в основное время встречи хозяевам не удалось. Спартаковец Алексей Пепеляев нанес точный бросок менее чем за две минуты до сирены об окончании третьего периода и перевел игру в овертайм, где победителя выявить не удалось. В серии буллитов сильнее оказались динамовцы. Решающий бросок нанес по воротам «Спартака» Егор Шарангович.

«Прекрасно знали чего ждать от “Спартака”, благо сумели отыграться, уступая 0:2. Волевая победа важна для минчан», — отметил после игры главный тренер «Динамо» Горди Дуайер.

Очередной домашний матч в десятом сезоне КХЛ минское «Динамо» проведет 4 ноября с череповецкой «Северсталью».

Динамо Мн 5:4 Б
(0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Спартак
31.10.2017, 19:30 Зрители: 12994 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Вадим Епанчинцев
Вратари
Юнас Энрот Никита Беспалов
1-й период
Александр Кузнецов (А. Воронин) 12:18
16:03 Артем Волков
2-й период
22:01 Илья Шинкевич
Александр Дергачев 22:01
Владислав Провольнев (А. Хохлачев, В. Лаюнен) 22:18
Райан Стоа 27:48
Евгений Кулик 32:02
32:45 Александр Китаров (Н. Устиненко, Анд. Степанов)
34:37 Андрей Степанов (Е. Шарангович, Д. Знахаренко)
36:47 Кристиан Хенкель (Анд. Степанов, Е. Шарангович)
38:28 Илья Шинкевич
Александр Хохлачев (Д. Калинин) 39:59
3-й период
40:28 Марк-Андре Граньяни
46:27 Джек Скилле
46:43 Александр Павлович
Райан Стоа 48:48
49:00 Джек Скилле (М-А. Граньяни, Д. Фонтэйн)
Виктор Бобров 49:36
51:17
Алексей Пепеляев (А. Воронин) 57:46
Серия буллитов - победный бросок
Е. Шарангович
Статистика
14 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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