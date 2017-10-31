Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над московским «Спартаком» в серии буллитов

На старте десятого сезон КХЛ обе команды встречались в Москве. «Спартак» 2 сентября был сильнее 1:0, забросив решающую шайбу также в серии послематчевых бросков. Минчане, не отличающиеся особой результативностью в текущем чемпионате, в прошедшем матче на своей площадке порадовали болельщиков эффектными голами.

До середины игры на «Минск-Арене» рассчитывать на большое количество шайб поклонникам «Динамо» не приходилось. В присутствии главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, посетившего игру теннисиста Максима Мирного, «зубры» в нападении действовали не столь эффективно. На 12-й минуте первого периода шайба побывала в воротах спартаковцев, но арбитры не засчитали гол, так как Джастин Фонтэйн сыграл в этом эпизоде рукой. Не прошло и минуты, как счет в матче был открыт. Форвард гостей Александр Кузнецов выехал из-за ворот Юнаса Энрота и переиграл голкипера динамовцев.

Самыми результативными стали вторые двадцать минут матча. Вначале спартаковцы усилиями Владислава Провальнева увеличили свое преимущество в счете — 2:0. Хозяева площадки сумели перехватить инициативу после удаления у москвичей Евгения Кулика. На 33-й минуте Александр Китаров удачно подставил клюшку под бросок партнера. Спустя еще две минут похожую шайбу в ворота гостей провел Андрей Степанов — 2:2. Вскоре нападающий «Динамо» Кристиан Хенкель точным броском вывел хозяев вперед — 3:2.

Удержать преимущество в счете динамовцы, все же, не сумели. Перед самым перерывом две минуты удаления за подножку получил Илья Шинкевич. За секунду до сирены об окончании периода Александр Хохлачев вовремя сыграл на добивании у ворот минчан — 3:3.

В заключительные двадцать минут встречи подопечным Горди Дуайера пришлось выдержать непростой отрезок. Хозяева получили сразу три удаления подряд, благо вратарь Юнас Энрот и тройка защитников во главе с капитаном Владимиром Денисовым выстояли в этот сложный период. На 49-й минуте нарушение правил в зоне динамовцев допустил Райан Ноа, толкнув Владимира Денисова клюшкой. Этой благоприятной ситуацией для взятия ворот минчане сумели воспользоваться. С передачи Джастина Фонтэйна четвертый гол в ворота «Спартака» провел Джек Скилле — 4:3. Однако добиться победы в основное время встречи хозяевам не удалось. Спартаковец Алексей Пепеляев нанес точный бросок менее чем за две минуты до сирены об окончании третьего периода и перевел игру в овертайм, где победителя выявить не удалось. В серии буллитов сильнее оказались динамовцы. Решающий бросок нанес по воротам «Спартака» Егор Шарангович.

«Прекрасно знали чего ждать от “Спартака”, благо сумели отыграться, уступая 0:2. Волевая победа важна для минчан», — отметил после игры главный тренер «Динамо» Горди Дуайер.