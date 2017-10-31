Кровавый матч в Хэллоуин: СКА с трудом обыграл аутсайдера

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЗВЕНА

В последних матчах у СКА появилась новая традиция — выходящих на арену хоккеистов приветствуют юные воспитанники армейской школы. Обычно ребята уходят с площадки сразу после представления команд, но в этот раз что-то пошло не так и они остались на льду во время гимна. Детишки выстроились вместе со взрослыми хоккеистами вдоль синей линии. Роль «дядек» досталась Зубареву, Каблукову, Коскиранте и Плотникову. Кажется, органичнее всех чувствовал себя последний — форвард до начала гимна даже успел что-то обсудить с маленькими игроками.

У СКА два с половиной звена прибавилось pic.twitter.com/CpyKWGZsBc — Сергей Яременко (@serji_spb) 31 октября 2017 г.

«СКЕЛЕТ» В ВИП-ЛОЖЕ

Во время матча, который проходил в канун дня всех святых, также известный как Хэллоуин, было бы логично ожидать нашествия ряженых в «Ледовый», но скопища «вампиров» и другой нечисти на трибунах не обнаружилось. Единственный «скелет» нашелся в вип-ложе. Причем скелет в прямом смысле слова — жена Виктора Тихонова Евгения пришла на хоккей в черном комбинезоне, на котором были изображены белые кости.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BauDdhkFK1P/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мне теперь нестрашно ходить по улицам ночного Питера в таком костюме... теперь меня боятся те, кто ходит по улицам ночного Питера ? #женяжжет #thetikhonovs #halloweeneveryday #spb #russia #imweirdiknow</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Genia • ☠ • Tikhonov (@genshenka10) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-26T17:27:48+00:00">Oct 26, 2017 at 10:27am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КРОВАВЫЙ МАТЧ

Если судить только по таблице между СКА и рижским «Динамо» — целая пропасть. В гости к абсолютному лидеру лиги приехал главный аутсайдер турнира. Но рижане традиционно неудобный соперник для армейцев. Они регулярно отбирают очки у петербуржцев, а для Индрашиса гол в «Ледовом» — едва ли не сезонная норма. Динамовцы как обычно пытались взять свое жаждой борьбы. Жертвой одного из первых жестких стыков стал молодой нападающий Михаил Мальцев. После удара в колено его под руки увели с площадки, а нарушитель Кулда получил свои «5+20».

Мальцев вскоре вернулся на лед, а вот Рукавишников во втором периоде пострадал более серьезно — в одном из моментов ему случайно полоснули лезвием конька по ноге. Когда защитник доковылял до скамейки СКА, там началась паника. Доктора пытались зашить рану на месте, а потом повели игрока в раздевалку. В итоге Рукавишникова увезли в больницу.

ДВЕ ПОПЫТКИ ПРОХОРКИНА

На протяжении двух периодов рижане спокойно вязали по рукам и ногам нападение СКА. Армейцы не смогли реализовать даже пятиминутное большинство после удаления Кулды, правда, через несколько секунд после того, как латвиец вернулся на площадку, Кетов все-таки открыл счет. Но хозяйская защита почти сразу прозевала контратаку, и Макмиллан сравнял счет.

Главным героем второго периода стал Прохоркин. Вначале центрфорвард заработал буллит, но исполнил он его откровенно неудачно. Реабилитироваться удалось за секунду (!) до второго перерыва. С игры Прохоркин шансов Калныньшу не оставил.

РИГА БЬЕТСЯ ДО КОНЦА

Когда Широков забил третий гол в ворота «Динамо», показалось, что в этой игре все ясно, но рижане снова проявили характер. Они не позволили армейцам развить успех и обеспечили «Ледовому» нервную концовку — за две минуты до сирены Кристо сократил открыв до минимума, а за минуту до конца хитрый Макмиллан заставил Каблукова удалиться. Анкипанс мгновенно снял вратаря, но СКА сумел отбиться от финального штурма.