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22:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кровавый матч в Хэллоуин: СКА с трудом обыграл аутсайдера

Лидер чемпионата взял верх в неожиданно тяжелом матче против рижского «Динамо» (3:2).

ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЗВЕНА

В последних матчах у СКА появилась новая традиция — выходящих на арену хоккеистов приветствуют юные воспитанники армейской школы. Обычно ребята уходят с площадки сразу после представления команд, но в этот раз что-то пошло не так и они остались на льду во время гимна. Детишки выстроились вместе со взрослыми хоккеистами вдоль синей линии. Роль «дядек» досталась Зубареву, Каблукову, Коскиранте и Плотникову. Кажется, органичнее всех чувствовал себя последний — форвард до начала гимна даже успел что-то обсудить с маленькими игроками.

«СКЕЛЕТ» В ВИП-ЛОЖЕ

Во время матча, который проходил в канун дня всех святых, также известный как Хэллоуин, было бы логично ожидать нашествия ряженых в «Ледовый», но скопища «вампиров» и другой нечисти на трибунах не обнаружилось. Единственный «скелет» нашелся в вип-ложе. Причем скелет в прямом смысле слова — жена Виктора Тихонова Евгения пришла на хоккей в черном комбинезоне, на котором были изображены белые кости.

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КРОВАВЫЙ МАТЧ

Если судить только по таблице между СКА и рижским «Динамо» — целая пропасть. В гости к абсолютному лидеру лиги приехал главный аутсайдер турнира. Но рижане традиционно неудобный соперник для армейцев. Они регулярно отбирают очки у петербуржцев, а для Индрашиса гол в «Ледовом» — едва ли не сезонная норма. Динамовцы как обычно пытались взять свое жаждой борьбы. Жертвой одного из первых жестких стыков стал молодой нападающий Михаил Мальцев. После удара в колено его под руки увели с площадки, а нарушитель Кулда получил свои «5+20».

Мальцев вскоре вернулся на лед, а вот Рукавишников во втором периоде пострадал более серьезно — в одном из моментов ему случайно полоснули лезвием конька по ноге. Когда защитник доковылял до скамейки СКА, там началась паника. Доктора пытались зашить рану на месте, а потом повели игрока в раздевалку. В итоге Рукавишникова увезли в больницу.

ДВЕ ПОПЫТКИ ПРОХОРКИНА

На протяжении двух периодов рижане спокойно вязали по рукам и ногам нападение СКА. Армейцы не смогли реализовать даже пятиминутное большинство после удаления Кулды, правда, через несколько секунд после того, как латвиец вернулся на площадку, Кетов все-таки открыл счет. Но хозяйская защита почти сразу прозевала контратаку, и Макмиллан сравнял счет.

Главным героем второго периода стал Прохоркин. Вначале центрфорвард заработал буллит, но исполнил он его откровенно неудачно. Реабилитироваться удалось за секунду (!) до второго перерыва. С игры Прохоркин шансов Калныньшу не оставил.

РИГА БЬЕТСЯ ДО КОНЦА

Когда Широков забил третий гол в ворота «Динамо», показалось, что в этой игре все ясно, но рижане снова проявили характер. Они не позволили армейцам развить успех и обеспечили «Ледовому» нервную концовку — за две минуты до сирены Кристо сократил открыв до минимума, а за минуту до конца хитрый Макмиллан заставил Каблукова удалиться. Анкипанс мгновенно снял вратаря, но СКА сумел отбиться от финального штурма.

Сергей ЯРЕМЕНКО из Санкт-Петербурга.

СКА 3:2
(1:1, 1:0, 1:1)
Динамо Р
31.10.2017, 19:30 Зрители: 12161 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Гиртс Анкипанс
Вратари
Микко Коскинен Янис Калныньш 57:39 (Я. Калныньш 58:11-58:18)
1-й период
Эдгарс Кулда 10:06
Эдгарс Кулда 10:06
15:34 Евгений Кетов (В. Гавриков)
Брэндон Макмиллан (У. Балинскис, Д. Кристо) 18:19
19:19 Евгений Кетов
2-й период
24:37 Евгений Кетов
27:41 Николай Прохоркин
39:59 Николай Прохоркин (И. Ковальчук, Ан. Зубарев)
3-й период
48:55 Сергей Широков (С. Калинин)
53:06
Дэнни Кристо (М. Индрашис, А. Салмела) 58:11
58:50 Илья Каблуков
Статистика
6 Штрафное время 27
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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