Кровавый матч в Хэллоуин: СКА с трудом обыграл аутсайдера

В последних матчах у СКА появилась новая традиция — выходящих на арену хоккеистов приветствуют юные воспитанники армейской школы. Обычно ребята уходят с площадки сразу после представления команд, но в этот раз что-то пошло не так и они остались на льду во время гимна. Детишки выстроились вместе со взрослыми хоккеистами вдоль синей линии. Роль «дядек» досталась Зубареву, Каблукову, Коскиранте и Плотникову. Кажется, органичнее всех чувствовал себя последний — форвард до начала гимна даже успел что-то обсудить с маленькими игроками.
Во время матча, который проходил в канун дня всех святых, также известный как Хэллоуин, было бы логично ожидать нашествия ряженых в «Ледовый», но скопища «вампиров» и другой нечисти на трибунах не обнаружилось. Единственный «скелет» нашелся в вип-ложе. Причем скелет в прямом смысле слова — жена Виктора Тихонова Евгения пришла на хоккей в черном комбинезоне, на котором были изображены белые кости.
Если судить только по таблице между СКА и рижским «Динамо» — целая пропасть. В гости к абсолютному лидеру лиги приехал главный аутсайдер турнира. Но рижане традиционно неудобный соперник для армейцев. Они регулярно отбирают очки у петербуржцев, а для Индрашиса гол в «Ледовом» — едва ли не сезонная норма. Динамовцы как обычно пытались взять свое жаждой борьбы. Жертвой одного из первых жестких стыков стал молодой нападающий Михаил Мальцев. После удара в колено его под руки увели с площадки, а нарушитель Кулда получил свои «5+20».
Мальцев вскоре вернулся на лед, а вот Рукавишников во втором периоде пострадал более серьезно — в одном из моментов ему случайно полоснули лезвием конька по ноге. Когда защитник доковылял до скамейки СКА, там началась паника. Доктора пытались зашить рану на месте, а потом повели игрока в раздевалку. В итоге Рукавишникова увезли в больницу.
На протяжении двух периодов рижане спокойно вязали по рукам и ногам нападение СКА. Армейцы не смогли реализовать даже пятиминутное большинство после удаления Кулды, правда, через несколько секунд после того, как латвиец вернулся на площадку, Кетов все-таки открыл счет. Но хозяйская защита почти сразу прозевала контратаку, и Макмиллан сравнял счет.
Главным героем второго периода стал Прохоркин. Вначале центрфорвард заработал буллит, но исполнил он его откровенно неудачно. Реабилитироваться удалось за секунду (!) до второго перерыва. С игры Прохоркин шансов Калныньшу не оставил.
Когда Широков забил третий гол в ворота «Динамо», показалось, что в этой игре все ясно, но рижане снова проявили характер. Они не позволили армейцам развить успех и обеспечили «Ледовому» нервную концовку — за две минуты до сирены Кристо сократил открыв до минимума, а за минуту до конца хитрый Макмиллан заставил Каблукова удалиться. Анкипанс мгновенно снял вратаря, но СКА сумел отбиться от финального штурма.
Сергей ЯРЕМЕНКО из Санкт-Петербурга.