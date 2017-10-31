Клуб, базирующийся в южной провинции Гуандун, по сумме двух матчей со счетом 3:1 победил «Шеньчжень Леман» и обеспечил себе повышение в классе.
«Локомотив» потерпел первое поражение в пяти матчах КХЛ, уступив «Северстали»
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Встреча, состоявшаяся во вторник в Ярославле, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей, у которых шайбу на 39-й минуте забросил Олег Яшин. Сухой матч провел Сергей Магарилов.
В следующем матче «Локомотив» 2 ноября примет нижегородское «Торпедо», «Северсталь» двумя днями позже сыграет в Минске с «Динамо».
|Локомотив
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0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
|Северсталь
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Гулявцев
|Александр Судницин 58:56
|Сергей Магарилов
|1-й период
|14:16
|Егор Коршков
|14:16
|Егор Коршков
|19:23
|Якуб Накладал
|2-й период
|24:18
|Руслан Карлин
|24:55
|Руслан Карлин
|24:55
|25:09
|Павел Красковский
|Виталий Вишневский
|32:13
|35:44
|Александр Елесин
|35:44
|Александр Елесин
|35:44
|Александр Елесин
|Евгений Монс
|35:44
|Евгений Монс
|35:44
|Олег Яшин (А. Евсеенков, Д. Кагарлицкий)
|38:21
|3-й период
|Константин Корнеев
|54:26
|Игнат Земченко
|57:02
|Олег Яшин
|57:37
|37
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)