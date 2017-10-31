Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
овертайм
Динамо Мн4
Спартак4
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК ДинамоБ0
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА3
Динамо Р2
Хоккей. НХЛ
1.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив0
Северсталь1
Хоккей. НХЛ
1.11
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
1.11
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист6
Лада4
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь2
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал5
Салават Юлаев1
Все события
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ
Румынский боксер подписал контракт на бой с Поветкиным
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Ученый прокомментировал опасения Путина о сборе биоматериала россиян
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
22:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» потерпел первое поражение в пяти матчах КХЛ, уступив «Северстали»

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» прервала четырехматчевую победную серию ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Ярославле, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей, у которых шайбу на 39-й минуте забросил Олег Яшин. Сухой матч провел Сергей Магарилов.

В следующем матче «Локомотив» 2 ноября примет нижегородское «Торпедо», «Северсталь» двумя днями позже сыграет в Минске с «Динамо».

Локомотив 0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
Северсталь
31.10.2017, 19:00 Зрители: 8500 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Александр Гулявцев
Вратари
Александр Судницин 58:56 Сергей Магарилов
1-й период
14:16 Егор Коршков
14:16 Егор Коршков
19:23 Якуб Накладал
2-й период
24:18
Руслан Карлин 24:55
Руслан Карлин 24:55
25:09 Павел Красковский
Виталий Вишневский 32:13
35:44 Александр Елесин
35:44 Александр Елесин
35:44 Александр Елесин
Евгений Монс 35:44
Евгений Монс 35:44
Олег Яшин (А. Евсеенков, Д. Кагарлицкий) 38:21
3-й период
Константин Корнеев 54:26
Игнат Земченко 57:02
Олег Яшин 57:37
Статистика
37 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ
Румынский боксер подписал контракт на бой с Поветкиным
Мутко заявил о полной готовности пяти городов к ЧМ-2018
СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ
Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его уволили
ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Базелем»
Контракт Шипачева с клубом НХЛ будет расторгнут 1 ноября
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь