КХЛ 2 ноября рассмотрит заявление дисквалифицированного Рыспаева о допуске к турниру

В августе 2016 года КХЛ бессрочно дисквалифицировала Рыспаева, выступавшего за астанинский «Барыс», после того как в предсезонном матче он набросился с кулаками на хоккеистов китайского «Куньлуня» и нанес травму Томашу Марцинко, которого унесли на носилках. В сентябре текущего года казахстанцу было разрешено выступать в соревнованиях под эгидой ФХР, и Рыспаев пополнил состав усть-каменогорского «Торпедо» (ВХЛ).