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18:48 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ 2 ноября рассмотрит заявление дисквалифицированного Рыспаева о допуске к турниру

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт, Семен Галькевич. Дисциплинарный комитет КХЛ 2 ноября рассмотрит обращение казахстанского защитника Дамира Рыспаева о допуске к соревнованиям, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

В августе 2016 года КХЛ бессрочно дисквалифицировала Рыспаева, выступавшего за астанинский «Барыс», после того как в предсезонном матче он набросился с кулаками на хоккеистов китайского «Куньлуня» и нанес травму Томашу Марцинко, которого унесли на носилках. В сентябре текущего года казахстанцу было разрешено выступать в соревнованиях под эгидой ФХР, и Рыспаев пополнил состав усть-каменогорского «Торпедо» (ВХЛ).

«Дамир Рыспаев обратился в дисциплинарный комитет с заявлением о допуске к участию в соревнованиях, проводимых КХЛ. Дело будет рассмотрено в четверг, 2 ноября», — сообщили в пресс-службе.

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