КХЛ 2 ноября рассмотрит заявление дисквалифицированного Рыспаева о допуске к турниру
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
В августе 2016 года КХЛ бессрочно дисквалифицировала Рыспаева, выступавшего за астанинский «Барыс», после того как в предсезонном матче он набросился с кулаками на хоккеистов китайского «Куньлуня» и нанес травму Томашу Марцинко, которого унесли на носилках. В сентябре текущего года казахстанцу было разрешено выступать в соревнованиях под эгидой ФХР, и Рыспаев пополнил состав
«Дамир Рыспаев обратился в дисциплинарный комитет с заявлением о допуске к участию в соревнованиях, проводимых КХЛ. Дело будет рассмотрено в четверг, 2 ноября», — сообщили в