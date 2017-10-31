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17:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Куньлунь» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв «Нефтехимик»

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Пекинский «Куньлунь» прервал четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, победив нижнекамский «Нефтехимик».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Шанхае во вторник, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Павел Воробей (41-я минута) и Брэндон Дефацио (56). Свои ворота в неприкосновенности сохранил голкипер китайской команды Магнус Хелльберг.

«Куньлунь» 2 ноября примет уфимский «Салават Юлаев», «Нефтехимик» 4 ноября сыграет в Нижнекамске с челябинским «Трактором».

Куньлунь 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
Нефтехимик
31.10.2017, 14:30 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Майк Кинэн Андрей Назаров
Вратари
Магнус Хелльберг Илья Ежов
1-й период
02:47 Магнус Хелльберг
Илья Ежов 17:56
2-й период
39:00
3-й период
40:23 Павел Воробей (Д. Блэкер, Ж. Брюле)
41:03 Артур Кулда
55:48 Брэндон Дефацио (В. Вольски)
57:39 Брэндон Дефацио
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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Нефтехимик
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