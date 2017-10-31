Клуб, базирующийся в южной провинции Гуандун, по сумме двух матчей со счетом 3:1 победил «Шеньчжень Леман» и обеспечил себе повышение в классе.
«Куньлунь» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв «Нефтехимик»
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Встреча, состоявшаяся в Шанхае во вторник, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Павел Воробей (41-я минута) и Брэндон Дефацио (56). Свои ворота в неприкосновенности сохранил голкипер китайской команды Магнус Хелльберг.
«Куньлунь» 2 ноября примет уфимский «Салават Юлаев», «Нефтехимик» 4 ноября сыграет в Нижнекамске с челябинским «Трактором».
|Куньлунь
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2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
|Нефтехимик
|Майк Кинэн
|Андрей Назаров
|Магнус Хелльберг
|Илья Ежов
|1-й период
|02:47
|Магнус Хелльберг
|Илья Ежов
|17:56
|2-й период
|39:00
|3-й период
|40:23
|Павел Воробей (Д. Блэкер, Ж. Брюле)
|41:03
|Артур Кулда
|55:48
|Брэндон Дефацио (В. Вольски)
|57:39
|Брэндон Дефацио
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)