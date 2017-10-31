«Куньлунь» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв «Нефтехимик»

Встреча, состоявшаяся в Шанхае во вторник, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Павел Воробей (41-я минута) и Брэндон Дефацио (56). Свои ворота в неприкосновенности сохранил голкипер китайской команды Магнус Хелльберг.