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«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение
Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 3:1.
Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 3:1.
Гости открыли счёт на третьей минуте — постарался нападающий Александр Свитов. Но во втором периоде «Амур» сумел забить трижды, перевернув ход противостояния, шайбы на свой счёт записали Томаш Зогорна, Кирилл Рассказов и Александр Горшков.
|Андрей Мартемьянов
|Зинэтула Билялетдинов
|Юха Метсола
|Эмиль Гарипов 58:49
|1-й период
|Александр Свитов (А. Глинкин, Я. Косов)
|02:38
|11:22
|12:17
|Денис Кузьмин
|12:17
|Денис Кузьмин
|2-й период
|Альберт Яруллин
|20:00
|21:50
|Томаш Зогорна (В. Литовченко, В. Атюшов)
|23:06
|Кирилл Рассказов (В. Литовченко, Б. Потехин)
|24:44
|Максим Кондратьев
|24:44
|Максим Кондратьев
|31:54
|Александр Горшков (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин)
|3-й период
|Федор Малыхин
|45:47
|58:35
|Ян I Коларж
|58:35
|Ян I Коларж
|Артем Лукоянов
|58:35
|64
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)