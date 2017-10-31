«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
«Нет денег и все начальники»: штаб Собчак покинула часть команды
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь0
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал5
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
1.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
1.11
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
1.11
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ4
Бостон Брюинз3
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ
Джошуа планирует провести бой против Поветкина в следующем году
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение

Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

Гости открыли счёт на третьей минуте — постарался нападающий Александр Свитов. Но во втором периоде «Амур» сумел забить трижды, перевернув ход противостояния, шайбы на свой счёт записали Томаш Зогорна, Кирилл Рассказов и Александр Горшков.

Амур 3:1
(0:1, 3:0, 0:0)
Ак Барс
31.10.2017, 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Юха Метсола Эмиль Гарипов 58:49
1-й период
Александр Свитов (А. Глинкин, Я. Косов) 02:38
11:22
12:17 Денис Кузьмин
12:17 Денис Кузьмин
2-й период
Альберт Яруллин 20:00
21:50 Томаш Зогорна (В. Литовченко, В. Атюшов)
23:06 Кирилл Рассказов (В. Литовченко, Б. Потехин)
24:44 Максим Кондратьев
24:44 Максим Кондратьев
31:54 Александр Горшков (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин)
3-й период
Федор Малыхин 45:47
58:35 Ян I Коларж
58:35 Ян I Коларж
Артем Лукоянов 58:35
Статистика
64 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ
Джошуа планирует провести бой против Поветкина в следующем году
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Вальс цветов. Павлюченкова и Веснина борются за победу в Чжухае
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь