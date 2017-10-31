От Скалы до Профессора. Топ-5 вратарей минского «Динамо»

За девять лет существования КХЛ через «зубров» прошли 19 голкиперов из восьми стран. Если сравнивать с другими клубами, то это средний показатель текучести вратарских кадров. Но в мировой системе координат он, согласитесь, зашкаливает. Это в НХЛ с ее непревзойденным уровнем в почете долгосрочные контракты до глубокой старости. В России же без жесткого потолка зарплат и с лимитом на иностранцев, вынуждающим клубы переплачивать заурядным исполнителям, соглашения на срок от трех лет — раритет. Белорусский полпред — не исключение. Из защищавших его цвета вратарей самый продолжительный период (пять сезонов — и те с перерывом) провел лишь Кевин Лаланд. Но стал ли натурализованный канадец за это время динамовским «всем»? И задержался бы он в команде без белорусского паспорта? Скорее нет, чем да. По крайней мере, в топ-5, по версии pressball.by, он не входит.



Андрей МЕЗИН

100 матчей, 31 победа, 2,64 шайбы за игру, 90,6 процента сэйвов, 3 «шатаута»



Лучшие годы Скалы пришлись на додинамовскую эпоху. Он дебютировал в форме «зубров» только в 35 лет. Но ни близость заката, ни жесткая конкуренция не помешали Мезину занимать пост номер один чаще кого бы то ни было. Ему по сей день принадлежит вратарский рекорд клуба по количеству матчей в «регулярке» и плей-офф. Цифра круглая и знаменательная — 100! Ближайший преследователь — Лаланд (96). При этом Мезин суммарно провел в «Динамо» на год меньше. Только из-за рекорда он достоин членства среди избранных.

Источник: Прессбол

К тому же именно в первый динамовский сезон Андрея «Динамо» впервые попробовало на зуб плей-офф, а сам челябинец, затмив американца с богатым опытом игры в НХЛ Роберта Эша, непосредственно приложил к историческому прорыву клюшку, щитки, ловушку и «блин». Причем те незабываемые 3:4 в серии-триллере с «Локомотивом» по-прежнему служат образцом для оценки выступления белорусского клуба в боях на вылет. Жаль только, славная карьера игрока оборвалась на минорной ноте. Официально лебединую песню Мезин спел в матче домашнего для сборной Беларуси чемпионата мира-2014 с командой США, сокрушительно проигранного в День Победы со счетом 1:6. Впрочем, это уже было после «Динамо» и на фоне проблем личного характера.



Пекка РИННЕ

22 матча, 9 побед, 3,08 шайбы за игру, 89,7 процента сэйвов, 1 «шатаут»



Интересно, сколько Ринне заработал за те пару месяцев, что провел в Минске, ожидая завершения локаута в НХЛ? В том сезоне по контракту с «Нэшвиллом» ему полагалось 7 миллионов «зеленых», и логично допустить, что в «Динамо» он был одним из самых высокооплачиваемых игроков. Глядя на невыдающуюся статистику, можно заключить, будто Пекка отработал все причитавшееся. Но в данном случае статистика — не истина в последней инстанции, а скорее разновидность лжи. Да, финн нередко откровенно косячил, его легендарные путешествия за ворота, превращавшиеся в нелепые «привозы», стали притчей во языцех. Поначалу даже складывалось впечатление, что парень до конца не осознавал, куда попал. В микст-зоне после дебюта он изрядно повеселил автора этих строк, заявив, что «неважно, как мы играли, главное — взяли два очка». Соль в том, что за победу в основное время в КХЛ начисляют три, и на этот факт голкипер отреагировал с нескрываемым удивление.

Источник: Прессбол

В этом не слишком серьезном отношении к «матчасти» был весь Ринне. Он не задумывался, на что претендует «Динамо», а просто приехал играть в хоккей. И с его появлением стало гораздо веселее. Благодаря Пекке и его представлениям со скучными матчами было покончено. Ничего удивительного, ведь в НХЛ с тамошним плотным графиком игр он научился не оглядываться и быстро забывать о неудачах. За океаном он выработал устойчивость к стрессу, и этой своей уверенностью заряжал партнеров не хуже пламенных тренерских речей. Чувствуя, что тыл прикрывает звезда мировой величины, пусть делает это не идеально, полевые смелее шли вперед и ощутимо повысили атакующую эффективность. По части технического арсенала Ринне даст фору любому другому динамовскому вратарю. Достоинства в виде молниеносной реакции, подвижности и умения спасти в безнадежной ситуации и сегодня при нем. Иначе не видать бы скромному «Нэшвиллу» финала Кубка Стэнли-2017.



Ларс ХАУГЕН

84 матча, 35 побед, 2,35 шайбы за игру, 92,0 процента сэйвов, 7 «шатаутов»



Норвежец — едва ли не оптимальный вариант для «Динамо» в соотношении «цена — качество». Пожалуй, он даже возглавил бы топ приятных откровений. За считанные месяцы до приглашения в КХЛ Хауген играл во втором дивизионе чемпионата родной страны и был никому неизвестен. Однако, внезапно попав в сборную на чемпионат мира, воспитанник «Волеренги» попал на карандаш минским селекционерам и, как впоследствии выяснилось, на целых четыре года стал частью белорусского флагмана.

Источник: Прессбол

На первый план в клубе «викинг» выбился столь же внезапно, как и в сборной Норвегии. Это произошло в самом конце «регулярки"-2011/12. Премьерный сезон Ларса в КХЛ поистине уникален: в плей-офф он провел больше матчей (2), чем в «гладком» первенстве (1). Преемники Марека Сикоры прибегали к услугам скандинава уже чаще. Расцвет пришелся на успешный для команды и финальный для Хаугена в бело-синем свитере сезон-2014/15. Уроженец Осло отстоял ровно в половине «регулярных» матчей. Плей-офф против «Йокерита», правда, ему совершенно не удался. Хотя кому он тогда удался? Хауген же после прощания с «Динамо» не пропал. Он по-прежнему на хорошем счету в сборной Норвегии. Да и в «Фэрьестаде», надо думать, к нему никаких претензий. С каждым годом его коэффициент непробиваемости улучшается: 2,61 — 2,14 — 1,99.



Юнас ЭНРОТ

26 матчей, 10 побед, 2,01 шайбы за игру, 92,0 процента сэйвов, 3 «шатаута»



Конечно, на сегодня скандинав сделал недостаточно, чтобы красоваться на вершине нашего топа. Но потенциально он вполне способен там оказаться. Считайте это своеобразным авансом игроку, удостоившемуся давеча вызова в «Тре крунур» и претендующему на поездку в олимпийский Пхенчхан. Без этого игрока минское «Динамо» не пыталось бы дотянуться до зоны плей-офф, а барахталось бы в аутсайдерской пучине по соседству с закадычными рижскими друзьями.

Источник: Прессбол

В сравнении с каждым из предшественников Энрот выглядит статистически выигрышнее. Разве что хотелось бы качественного улучшения показателя «процент побед» (всего 0,38 — даже у Ринне он был выше). Но здесь не все зависит от Юнаса. Куда больше вопросов к полевым, к бригадам большинства… А что касается Энрота, то его роль в команде неплохо иллюстрирует следующее наблюдение: он 26 раз из 26 возможных выходил в «старте». А если бы не эпизод в Подольске, повлекший за собой дисквалификацию на следующий матч, то наверняка было бы 27 из 27. Таким доверием не мог похвастаться даже последний фигурант этого топа.



Бен СКРИВЕНС

60 матчей, 29 побед, 2,38 шайбы за игру, 91,6 процента сэйвов, 8 «шатаутов»



Все-таки опыт НХЛ решает. Может, Скривенс по прозвищу Профессор прошел и не такую классную школу, как сидевший, как правило, в запасе Энрот или тем более всегда бывший «номером один» Ринне, но он тоже много чего почерпнул в лиге сильнейших. Прежде всего научился абсолютно не «париться» по поводу пропущенных шайб и нередких персональных ошибок, их вызывавших. Из ляпов канадца наподобие этого давно можно было бы составить видеопособие с ярлыком «совершенно неприемлемо» для начинающих вратарей. Но это не отменяет главного: Скривенс невероятно крут. Как сказал бы с акцентом сам Бен — «Молочник!». Приглашение Профессора в амбициозный «Салават Юлаев» — лучшее доказательство того, что годичный контракт с «Динамо» экс-голкипер «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Эдмонтона» и «Монреаля» отработал на совесть. На фоне этого все остальные аргументы несущественны.

Источник: Прессбол