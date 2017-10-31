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Сейв Кудрявцева попал в ТОП-10 спасений десятой недели КХЛ
Континентальная хоккейная лига опубликовала ТОП-10 лучших сейвов десятой недели КХЛ.
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Континентальная хоккейная лига опубликовала ТОП-10 лучших сейвов десятой недели КХЛ.
В этот список попал и сейв голкипера астанинского «Барыса» Сергея Кудрявцева, который он совершил в матче с финским «Йокеритом» — 3:2 ОТ.