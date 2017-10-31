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Шайба Доуса в матче с «Йокеритом» — в тройке лучших прошедшей недели КХЛ
Континентальная хоккейная лига опубликовала ТОП-10 лучших голов десятой недели КХЛ.
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Континентальная хоккейная лига опубликовала ТОП-10 лучших голов десятой недели КХЛ.
Шайба форварда астанинского «Барыса» Найджела Доуса, забитая им в матче с финским «Йокеритом» (3:2 ОТ), попала в тройку лучших этого топа.