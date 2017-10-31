Ждут ли Шипачева в КХЛ?

Источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «Сибири» просит обмена, минчане отказались от лучшего снайпера прошлого сезона, а «Магнитка» рассталась с Игорем Григоренко.

Роман между НХЛ и Вадимом Шипачевым оказался коротким, и наш хоккеист возвращается домой. Но тут его, кажется, не совсем ждут. За несколько часов до этого член президент СКА Геннадий Тимченко неожиданно заявил, что даже если Шипачев вернется, то на него не будут рассчитывать тренеры сборной. И в Корею он не поедет.

Интересная ситуация. Как известно, состав национальной команды определяет главный тренер. Пусть уж Олег Знарок скажет, что на Олимпиаде Шипачев ему не нужен. Если бы Игры начинались завтра, то еще можно было сказать, что человек не выступал, не в форме и не готов. Но до конца января, когда будет определен состав, еще очень много времени. А если Вадим снова будет лучшим, снова начнет забивать? Неужели его оставят без сборной? Олег Знарок опять попадает в тяжелую ситуацию, но он ведь понимал, что просто не будет.

БУДЕТ ЛИ САЛАК ИГРАТЬ В «СИБИРИ»?

Александр Салак с высокой вероятностью покинет «Сибирь» до окончания этого сезона, хотя в Новосибирске все это опровергают. Но сам хоккеист уже попросил искать варианты для обмена (о разрыве контракта речи не идет), причем из КХЛ он уезжать не хочет. На самом деле, для команды Павла Зубова это будет очень даже неплохой вариант. Да, я представляю, что в Алексея Красикова в клубе не особо и верят, но только он сейчас даже сильней Салака, который прекратил спасать. А зарплата у легионера очень высокая, и правильный обмен может не только снизить финансовую нагрузку, но и, например, укрепиться игроками. Тем более после ухода Салака освободится две вакансии легионеров (Симон Энеруд не поможет два месяца).

Проблемы две. Во-первых, найти работу иностранному вратарю в КХЛ сейчас не так и просто. В голову приходят лишь «Локомотив», «Витязь» и московское «Динамо». Есть еще «Югра», но там ни денег, ни перспектив. Во-вторых, вера в Салака слишком высока, даже несмотря на хорошую игру Красикова. Это может быть расценено, как белый флаг. Хотя видно же, что Салак заскучал.

МИНЧАНЕ ОТЧИСЛЯЮТ ИГРОКОВ.

В минском «Динамо» решились на очередные изменения, и в список отказов было внесено два хоккеиста. Роман Дюков был обречен. Он еще должен был там оказаться после матча в Москве с ЦСКА. С другой стороны я всегда не понимаю, почему «Динамо» так строго относится к своим игрокам, ведь они нам каждый год говорят о том, что нужно работать на сборную. Да, Дюков «сырой», ошибается, но не бесталанный. Да, были ошибки, но не больше, чем у других хоккеистов.

Вторым кандидатом на исключение стал Александр Матерухин. Тут все справедливо. 24 матча, 0 голов, и ему бы самому задуматься о смене обстановки. При этом в прошлом сезоне он был лучшим снайпером команды — 22 шайбы. Просто удивительный разрыв в показателях. Но бывают у игроков такие сезоны, когда получается все, а стабильности нет. Опять же Матерухин свой, может быть, стоит все-таки доверять ему чуть дольше, чем остальным. Но 24 матча без голов — это серьезно.

РАСТОРЖЕНИЕ.

Игорь Григоренко совсем недолго пробыл в составе «Металлурга». Контракт с форвардом расторгнут, и он становится свободным агентом. Опять же, это довольно странное решение, и вот почему. Известно, что Игорь был на просмотровом контракте, а затем с ним заключили полноценный. То есть он убедил своей игрой, что готов помочь первому звену не заглохнуть. И теперь вице-президент клуба Геннадий Величкин сетует на то, что они пытались оживить карьеру хоккеиста, но у них не получилось, а вся проблема в двух операциях летом.