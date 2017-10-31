И клюшкой, и блином: 10 лучших вратарей КХЛ этого сезона

Источник: Советский спорт

31 октября отмечается международный день хоккейного вратаря. Мы поздравляем этих талантливых людей и представляем рейтинг ТОП-10 лучших вратарей КХЛ на данный момент.

10. Илья Самсонов («Металлург»).

15 игр; 6 побед; 91,2% отраженных бросков; коэффициент надежности 2,80; 1 матч на 0.

На десятой строчке рейтинга разместился Илья Самсонов, который поразил своей игрой на прошлом молодежном чемпионате мира. Во многом именно благодаря ему сборная России вернулась с медалями. Да, может быть в КХЛ он пока не так ярок, как хотелось бы. Но не сомневаюсь, что Самсонов станет вратарем очень приличного уровня. Илья очень подвижен для своих габаритов и умеет мощно толкаться ногами. Еще считаю, что Самсонову очень повезло с партнером по команде Василием Кошечкиным. Находиться рядом с таким опытным вратарем, получать от него полезные советы — дорогого стоит.

9. Василий Кошечкин («Металлург»).

18 игр; 5 побед; 91,7%ОБ; КН 2,66.

На девятой строчке разместился и сам Василий Кошечкин. Пока что этот сезон он проводит слабее, чем предыдущий. Но, несомненно, это вратарь с большими габаритами и сильным характером, который не раз проявлялся в самых драматичных матчах. Василий имеет удивительную способность стирать из памяти пропущенную шайбу. Способен выдавать супер-игру.

8. Юха Метсола («Амур»).

24 игры; 10 побед; 91,7%ОБ; 2,47 КН; 1 матч на 0.

Очень зрелищный финский вратарь, за «спасениями» которого интересно и захватывающе наблюдать. Имеет отличное катание. Проблемы ему доставляет невысокий рост. Соперники, зная об этом, всегда стараются бросить шайбу верхом под самую перекладину. Но недостаток роста Метсола старается компенсировать быстрой реакцией.

7. Александр Салак («Сибирь»).

21 игра; 8 побед; 92,2%ОБ; 2,34 КН.

Прошлый сезон у Салака не удался. Сыграв в начале сезона несколько игр, он получил тяжелейшую травму и вернуться на лёд уже не смог. Считаю, что это самый техничный вратарь в КХЛ. Среди его минусов можно назвать вспыльчивый характер. Но можем наблюдать то, что он провёл работу над собой и уже никаких выходок за ним в этом сезоне не замечается. В Новосибирске Салаку доверяют, но из-за плотного графика игр в чемпионате можно предположить, что он начинает уставать. И тогда игровое время получает его партнёр по команде Алексей Красиков.

6. Якуб Коварж («Автомобилист»).

24 игры; 13 побед; 93,3%ОБ; 2,00 КН; 2 матча на 0.

Опытный вратарь. Два прошлых сезона у него не сложились — ни в «Автомобилисте», ни в «Северстали» игра не пошла. Но вот он снова вернулся в Екатеринбург и, исходя из его теперешней игры, можно сказать, что он по праву занимает первый номер. Он подвижен и всегда хорошо выбирает позицию.

5. Магнус Хеллберг («Куньлунь Ред Стар»).

24 игры; 10 побед; 93,5%ОБ; 2,00 КН; 4 матча на 0.

Показывает хорошую игру и удивляет тем, как грамотно он использует свои габариты. Несмотря на внушительный рост в 196 сантиметров, Хеллберг остается очень подвижным и техничным.

4. Доминик Фурх («Авангард»).

25 игр; 15 побед; 94,05ОБ; 1,60 КН, 3 матча на 0.

Чех Доминик Фурх играет спокойно и уверенно. Иногда даже чересчур уверенно. При средних для вратаря габаритах он здорово перекрывает угол обстрела. Может сыграть агрессивно, если того требует ситуация.

3. Райан Запольски («Йокерит»).

23 игры; 17 побед; 94,3%ОБ; 1,48 КН; 6 матчей на 0.

В прошлом сезоне этому голкиперу предъявляли много претензий. Но американец справился с критикой и занял место первого вратаря в финской команде. Это о многом говорит, ведь все мы все знаем, вратари какого уровня есть в Финляндии. Четкое распределение обязанностей в команде и отличное взаимопонимание между партнерами дают возможность Запольски далеко выкатываться из ворот. Он здорово справляется с первым броском, а отскок уже подчищают защитники.

2. Илья Сорокин (ЦСКА).

17 игр; 11 побед; 91,9%ОБ; 1,69 КН; 3 матча на 0.

Второе место Ильи в данном рейтинге — довольно относительно. Не секрет, что он, как и его коллега, которому я отдал первую ступень пьедестала, сейчас в топе лучших. Предыдущие два сезона Илья выдал мощные: освоился в ЦСКА, вместе с командой стал чемпионом регулярки, подвинул опытного Виктора Фаста и заслуженно превратился в первого вратаря московских армейцев. Несомненный плюс Сорокина в том, что он на 100% командный игрок. Кроме того, гибкий, быстро перемещается и хорошо читает игру. Поедет на Олимпиаду первым или вторым номером.

1. Игорь Шестёркин (СКА).

18 игр; 15 побед; 94,7%ОБ; 1,41 КН; 4 матча на 0.

Несмотря на молодость, Игорь демонстрирует очень уверенную игру. Поэтому и находится сейчас в одной из лучших команд лиги. Многие говорят, что у СКА надежные игроки обороны, которые облегчают работу Игорю. Но считаю, что это именно питерский клуб нашёл своих вратарей в лицах Шестёркина и Коскинена. Ведь команда там и несколько сезонов назад была хорошая, а вот голкиперы для неё нашлись не так давно. Шестёркин — техничный, подвижный вратарь, который способен выручить в нужный момент. И что особенно важно — он постоянно прогрессирует, от сезона к сезону. Уверен, что он так же, как и Сорокин, отправится на Олимпиаду первым или вторым номером.

БОНУС.

Было бы неправильно не отметить еще четырех вратарей, которые приятно удивляют своей игрой в этом сезоне.

Иван Бочаров («Динамо» Москва).

9 игр; 3 победы; 92,7%ОБ; 2,33 КН; 1 матч на 0.

Бочаров провел великолепный сезон в прошлом году в Высшей лиге и доказал, что имеет все шансы побороться за место в составе команды, выступающей в КХЛ. Для него это первый сезон в московском «Динамо». Талант и работа в паре с опытным Александром Ерёменко дают свои результаты. Пока провел 9 игр, что очень неплохо, и уже сумел доказать, что может выручать команду в критических ситуациях.

Юлиус Гудачек («Северсталь»).

23 игры; 11 побед; 92,8%ОБ; 2,03КН; 3 матча на 0.

Уже немолодой вратарь. В КХЛ, кроме «Северстали», можно вспомнить Гудачека в составе «Сибири» несколько сезонов назад. Но там он проявить себя не успел. А в этом сезоне в Череповце такой шанс ему представился, и Юлиус им воспользовался. «Северсталь» играет от обороны, и на Гудачека возлагают большие надежды. Он приносит ощутимую пользу команде, не раз оставляя её в игре и туша пожары у своих ворот. Кроме того, Юлиус — любимчик череповецкой публики, ведь его шоу после побед не позволяет домашней арене «Северстали» опустеть еще минут 15 после завершения матча.

Илья Ежов («Нефтехимик»).

24 игры; 13 побед; 92,8%ОБ; 2,19 КН, 4 матча на 0.

Ещё один опытный вратарь, которому часто приходилось быть вторым номером. Сейчас в «Нефтехимике» выходит на лидирующую позицию среди вратарей. Удачно действует в опасных моментах. Вопрос в том, сможет ли он выдержать в таком высоком темпе весь сезон? Всё же задачи предыдущего клуба Ежова тольяттинской «Лады» отличались от целей, которых хочет добиться «Нефтехимик».

Александр Лазушин («Лада»).

23 игры; 7 побед; 92,9%ОБ; 2,17 КН; 2 матча на 0.