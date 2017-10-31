Шляхтин: Исключение «Лады» из КХЛ стало бы шагом назад для хоккея в Самарской области

Источник: РИА "Новости"

По итогам нынешнего сезона из лиги будут исключены три команды, исходя из рейтинга, который учитывает спортивные показатели, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, наличие государственного финансирования, заполняемость арены, своевременность выплаты зарплат игрокам, вместимость дворца и потенциал локального рынка. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что клубы, покидающие лигу, станут известны по окончании регулярного чемпионата в марте 2018 года. «Лада» занимает последнее место в Восточной конференции чемпионата КХЛ.

«Категорически не согласен с таким развитием событий, этого быть не должно. Исключение “Лады” из КХЛ станет огромным шагом назад для клуба и всего хоккея в Самарской области. Разве пойдет на пользу российскому хоккею, что клуб с такой историей, собственной детско-юношеской школой, армией болельщиков исключат из лиги? “Лада” хочет играть в КХЛ, у нас есть современная ледовая арена, бюджет, поддержка областных властей, огромный интерес зрителей», — сказал Шляхтин.

«Лада» — клуб с богатыми традициями, Тольятти — город хоккейный, команду очень любят, на ее матчи приезжают болельщики со всей Самарской области. Средняя заполняемость домашних матчей в Тольятти — свыше 90%. На последней домашней игре в Тольятти был практически аншлаг, наверное, 99% от вместимости арены, — добавил он.

В 2010 году совет директоров КХЛ исключил «Ладу» из лиги в связи с непредоставлением в установленные сроки документов, подтверждающих финансовые гарантии. Клуб вернулся в лигу в 2014 году. «Знаю, что после первого исключения “Лады” из лиги система подготовки игроков в области фактически была разрушена, все разбежались, более- менее талантливые мальчишки стали уезжать в другие регионы, где были команды КХЛ. Мы возродили детско-юношескую школу, она работает, постепенно крепнет», — подчеркнул он.