Найджел Доус увеличил отрыв от Ильи Ковальчука в гонке снайперов КХЛ

Доус отличился в домашнем матче с финским «Йокеритом» (4:0).

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 11, 30.10.2017, 16:30 Барыс 4 Йокерит 0

Теперь на счету нападающего «Барыса» 25 шайб в 24 играх регулярного чемпионата. Это на пять шайб больше чем у Ковальчука, который провел на четыре матча больше.

В то же время форвард СКА лидирует в гонке бомбардиров с 35 очками (20 шайб + 15 передач). Столько же очков у нападающего «Барыса» Линдена Вея (7+28), на один балл от одноклубника отстает Доус с девятью ассистами.