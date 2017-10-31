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09:25 (мск), источник: Vesti.kz

Найджел Доус увеличил отрыв от Ильи Ковальчука в гонке снайперов КХЛ

Форвард «Барыса» Найджел Доус увеличил отрыв от Ильи Ковальчука из питерского СКА в гонке снайперов КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Доус отличился в домашнем матче с финским «Йокеритом» (4:0).

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 11, 30.10.2017, 16:30
Барыс
4Йокерит0

Теперь на счету нападающего «Барыса» 25 шайб в 24 играх регулярного чемпионата. Это на пять шайб больше чем у Ковальчука, который провел на четыре матча больше.

В то же время форвард СКА лидирует в гонке бомбардиров с 35 очками (20 шайб + 15 передач). Столько же очков у нападающего «Барыса» Линдена Вея (7+28), на один балл от одноклубника отстает Доус с девятью ассистами.

Добавим, что «Барыс» c 49 очками идет четвертым в Восточной конференции, уступая «Нефтехимику» и «Авангарду» лишь по дополнительным показателям. СКА уверенно возглавляет чемпионат, набрав 76 очков.

Барыс
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