ХК «Адмирал» и «Салават Юлаев» устроят в Приморье Хеллоуин

Сегодня ХК «Адмирал» проведёт третий домашний матч в рамках текущей серии. Так как игра выпала на 31 октября, руководство клуба решило провести на матче с «Салаватом Юлаевым» приморский Хеллоуин, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игра с гостями из Уфы начнётся в 19:30 по местному времени. В чемпионатах КХЛ «Адмирал» и «Салават Юлаев» встречались 11 раз. На счету «моряков» три победы, уфимцы были сильней восемь раз. В последний раз дальневосточники выигрывали у «Салавата Юлаева» два года назад — 26 октября 2015 в драматичном и сверхрезультативном поединке в Уфе — 6:5. В текущем чемпионате команды сыграли в Уфе 22 августа, хозяева победили 3:1.

Организаторы предложили болельщикам придумать морские образы и прийти на игру в тематических костюмах. Фотографии хеллоуинских образов приморцы могут выложить в «Инстаграме» с хэштегом #AdmiralKarnaval. В выборе самых ярких и интересных образов примут участие игроки команды. Во втором перерыве фотографии победителей появится на видеокубе. Призёры получат подарки от ХК «Адмирал».