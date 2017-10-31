Хабаровский «Амур» попытается отомстить «Ак Барсу»
«Тигры» принимают на своём льду команду Зинэтулы Билялетдинова.
«Тигры» принимают на своём льду команду Зинэтулы Билялетдинова.
Хабаровская хоккейная команда «Амур» продолжает домашнюю серию игр. Нынешним соперником «тигров» станет безоговорочный лидер Восточной конференции КХЛ — казанский «Ак Барс». Матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В нынешнем сезоне команда уже встречались — в августе в столице Татарстана подопечные Андрея Мартемьянова уступили хозяевам льда со счётом 1:2. Однако поражение не было обидным. Тогда главный тренер «Амура» назвал эту игру лучше по содержанию. Теперь у хабаровчан есть шанс взять реванш.
Для «Ак Барса» игра в дальневосточной столице станет третьей на выезде, команда живёт по своему времени: играет и тренируется ночью и отдыхает днём. Однако это не мешает подопечным Зинэтулы Билялетдинова побеждать: «барсы» обыграли пекинский «Куньлунь Ред Стар» и владивостокский «Адмирал». Успех в матче с «Амуром» позволит казанцам привезти максимум очков с выезда.
«Амур» именитым гостям сдаваться не намерен, тем более что перед нынешней встречей «тигры» обыграли на своём льду другого лидера «Востока» — нижнекамский «Нефтехимик». Агентство писало, что хабаровчане трижды догоняли соперников и в итоге вырвали победу в овертайме. Сейчас в копилке «тигров» 31 очко и всё та же 11-я строчка в турнирной таблице. «Ак Барс» опережает соперника на 25 очков.
Помочь «Амуру» снова не сможет нападающий Александр Фролов, в списке травмированных в очередной раз оказался и форвард Станислав Кацуба. У «Ак Барса» также не обошлось без потерь: сегодня на лёд не выйдут Джастин Азеведо и Андрей Попов.