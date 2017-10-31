Хабаровский «Амур» попытается отомстить «Ак Барсу»

Хабаровская хоккейная команда «Амур» продолжает домашнюю серию игр. Нынешним соперником «тигров» станет безоговорочный лидер Восточной конференции КХЛ — казанский «Ак Барс». Матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В нынешнем сезоне команда уже встречались — в августе в столице Татарстана подопечные Андрея Мартемьянова уступили хозяевам льда со счётом 1:2. Однако поражение не было обидным. Тогда главный тренер «Амура» назвал эту игру лучше по содержанию. Теперь у хабаровчан есть шанс взять реванш.

Для «Ак Барса» игра в дальневосточной столице станет третьей на выезде, команда живёт по своему времени: играет и тренируется ночью и отдыхает днём. Однако это не мешает подопечным Зинэтулы Билялетдинова побеждать: «барсы» обыграли пекинский «Куньлунь Ред Стар» и владивостокский «Адмирал». Успех в матче с «Амуром» позволит казанцам привезти максимум очков с выезда.

«Амур» именитым гостям сдаваться не намерен, тем более что перед нынешней встречей «тигры» обыграли на своём льду другого лидера «Востока» — нижнекамский «Нефтехимик». Агентство писало, что хабаровчане трижды догоняли соперников и в итоге вырвали победу в овертайме. Сейчас в копилке «тигров» 31 очко и всё та же 11-я строчка в турнирной таблице. «Ак Барс» опережает соперника на 25 очков.