Тренер для тренера
После серии неудач в КХЛ на помощь молодому наставнику «Спартака» пришел генеральный менеджер клуба.
После серии неудач в КХЛ на помощь молодому наставнику «Спартака» пришел генеральный менеджер клуба.
Хоккеисты московского «Спартака» почти без потерь прошли домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге и вступили в гонку за место в
Московский «Спартак» сложно назвать постоянным участником
В 2013-м он стал помощником Олега Браташа в молодежной команде «Спартака», с которой через год выиграл Кубок Харламова. Завоевание главного трофея Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) особенно впечатляло на фоне финансовых трудностей, которые тогда испытывал клуб. В сезоне-2014/15 Вадим Епанчинцев занял пост главного тренера МХК «Спартак». Вскоре специалист перебрался в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ), став помощником Андрея Потайчука в карагандинской «Сарыарке». Позднее он был назначен главным тренером казахстанской команды, а весной 2017-го возглавил «Спартак».
В начале сезона неопытность наставника, впервые приступившего к самостоятельной работе на уровне КХЛ, заметно сказывалась на игре
— Это клубные дела, комментировать которые я не люблю. Но Жамнов действительно всем подсказывает, подходит к хоккеистам, объясняет им
Алексей Жамнов не впервые идет на такой шаг. В бытность генменеджером мытищинского «Атланта» он активно помогал тогда еще начинающему главному тренеру Алексею Кудашову. А будучи главой селекционной службы сборной России, он находился на скамейке запасных вместе со штабом Олега Знарка на Кубке мира — 2016 в Торонто. Тогда Алексей Жамнов являлся единственным представителем делегации российской федерации хоккея, имевшим опыт игры в НХЛ: заокеанская лига была организатором соревнования и собрала на турнире своих лучших хоккеистов.
В случае со «Спартаком» такой ход принес положительный эффект: команда выиграла все пять матчей домашней серии. Были одержаны победы над омским «Авангардом» (3:2),
— Епанчинцев — молодой тренер, которому надо помогать, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, легендарный форвард «Спартака» Александр Кожевников. — То, что Жамнов встал рядом с ним и поддержал, принесло, как мы видим, свои плоды. Ясно, что Епанчинцеву еще надо набираться опыта в КХЛ, поэтому построение игры и притирка с хоккеистами шли трудно. И очень важно, что после серии поражений Жамнов сделал подобный жест, продемонстрировал поддержку главному тренеру, показал игрокам, что никаких увольнений не будет. А то у нас часто стали убирать людей после 4−5 поражений. Взять то же недавнее увольнение Кудашова из ярославского «Локомотива». Перспективный тренер, но при первых неудачах получил обходной лист. Обидно. А Епанчинцева в «Спартаке» поддержали словом и делом — и результат в пять побед вы видите сами.
Уже сегодня «Спартак» сыграет в Минске с местным «Динамо» — одним из главных конкурентов за место в Кубке Гагарина.
— Сейчас для
«Спартак» после 26 матчей идет на девятом месте, отставая на три очка от замыкающих зону