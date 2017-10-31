Тренер для тренера

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты московского «Спартака» почти без потерь прошли домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге и вступили в гонку за место в плей-офф сезона. Неожиданный взлет красно-белых совпал с решением генерального менеджера клуба Алексея Жамнова встать на тренерский мостик рядом с новым наставником команды Вадимом Епанчинцевым. Столь активное участие руководства клуба в управлении игрой своего коллектива является редким случаем для игровых видов спорта.

Московский «Спартак» сложно назвать постоянным участником плей-офф КХЛ. В последний раз красно-белые играли в Кубке Гагарина в 2011 году. За это время легендарный клуб успел пережить даже исключение из лиги, вызванное банкротством основного спонсора. После возвращения в хоккейную элиту команда так и не смогла обозначить претензии на попадание в плей-офф. В итоге для исправления положения весной 2017 года на пост главного тренера красно-белых был призван Вадим Епанчинцев. 41-летний воспитанник «Спартака» был одним из лидеров москвичей в середине 1990-х, а после завершения карьеры хоккеиста в 2011 году работал в тренерском штабе главной команды родного клуба.

В 2013-м он стал помощником Олега Браташа в молодежной команде «Спартака», с которой через год выиграл Кубок Харламова. Завоевание главного трофея Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) особенно впечатляло на фоне финансовых трудностей, которые тогда испытывал клуб. В сезоне-2014/15 Вадим Епанчинцев занял пост главного тренера МХК «Спартак». Вскоре специалист перебрался в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ), став помощником Андрея Потайчука в карагандинской «Сарыарке». Позднее он был назначен главным тренером казахстанской команды, а весной 2017-го возглавил «Спартак».

В начале сезона неопытность наставника, впервые приступившего к самостоятельной работе на уровне КХЛ, заметно сказывалась на игре красно-белых. Вплоть до середины сентября спартаковцы шли в хвосте таблицы Западной конференции регулярного чемпионата. В конце месяца три победы подряд — над владивостокским «Адмиралом» (7:6 ОТ), китайским «Куньлунем» (6:2) и хабаровским «Амуром» (4:1) — дали повод считать, что «Спартак» наконец-то выбрался из кризиса. Однако уже в первой половине октября красно-белых ждала пятиматчевая серия поражений. Тогда руководство клуба пошло на радикальный шаг — генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов накануне домашней серии принял решение перебраться на тренерскую скамейку и руководить игроками вместе с Вадимом Епанчинцевым и его штабом.

— Это клубные дела, комментировать которые я не люблю. Но Жамнов действительно всем подсказывает, подходит к хоккеистам, объясняет им какие-то моменты, — рассказал «Известиям» нападающий красно-белых Александр Дергачев. — Он находится в постоянном контакте с тренерским штабом. Думаю, мысли генерального менеджера и тренеров совпадают. И наставник, и его помощники, и капитан постоянно общаются с командой, мы стараемся общими усилиями найти выход из сложившейся ситуации.

Алексей Жамнов не впервые идет на такой шаг. В бытность генменеджером мытищинского «Атланта» он активно помогал тогда еще начинающему главному тренеру Алексею Кудашову. А будучи главой селекционной службы сборной России, он находился на скамейке запасных вместе со штабом Олега Знарка на Кубке мира — 2016 в Торонто. Тогда Алексей Жамнов являлся единственным представителем делегации российской федерации хоккея, имевшим опыт игры в НХЛ: заокеанская лига была организатором соревнования и собрала на турнире своих лучших хоккеистов.

В случае со «Спартаком» такой ход принес положительный эффект: команда выиграла все пять матчей домашней серии. Были одержаны победы над омским «Авангардом» (3:2), ханты-мансийской «Югрой» (4:3), астанинским «Барысом» (4:3 ОТ), новосибирской «Сибирью» (4:0) и московским «Динамо» (2:0).

— Епанчинцев — молодой тренер, которому надо помогать, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, легендарный форвард «Спартака» Александр Кожевников. — То, что Жамнов встал рядом с ним и поддержал, принесло, как мы видим, свои плоды. Ясно, что Епанчинцеву еще надо набираться опыта в КХЛ, поэтому построение игры и притирка с хоккеистами шли трудно. И очень важно, что после серии поражений Жамнов сделал подобный жест, продемонстрировал поддержку главному тренеру, показал игрокам, что никаких увольнений не будет. А то у нас часто стали убирать людей после 4−5 поражений. Взять то же недавнее увольнение Кудашова из ярославского «Локомотива». Перспективный тренер, но при первых неудачах получил обходной лист. Обидно. А Епанчинцева в «Спартаке» поддержали словом и делом — и результат в пять побед вы видите сами.

Уже сегодня «Спартак» сыграет в Минске с местным «Динамо» — одним из главных конкурентов за место в Кубке Гагарина.

— Сейчас для красно-белых все матчи будут как финальные, — резюмировал Александр Кожевников. — Но в этой «регулярке» еще ничего не решено. Думаю, на Западе только первые пять команд могут чувствовать себя спокойно. Остальные развернут борьбу за 6−8-е места в зоне плей-офф. За эти позиции побьются «Спартак», минское и московское «Динамо», а также «Северсталь».