Неужели Капризов готов заменить Радулова?

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО

Есть фраза на пресс-конференциях, которая просто выводит меня из себя. Когда один из представителей команд говорит:

— Этот матч должен был понравиться болельщикам, но для тренеров все было не так интересно.

Словно понравиться болельщикам — это какое-то преступление, которое надо исключить из жизни. Но матч между омичами и ЦСКА понравился именно тренерам. За исключением концовки третьего периода, смотреть можно было на то, как все строго выполняют задания, не ошибаются и не рискуют. Под такую игру легко засыпается. И ведь это хоккейный понедельник. Лучше бы показали «Барыс» — «Йокерит».

Что мы увидели кроме того, что команда Андрея Скабелки застегнута на все пуговицы? Ничего не увидели. Ценность индивидуальных ошибок значительно возрастает и один ляп перечеркнул надежды омичей на чистую победу.

Интересно, что подвел хозяев ветеран Евгений Медведев, чьи сложные отношения с тренером давно не секрет. Нет, Медведев не специально отдал шайбу Кириллу Капризову. Более того, это ошибка сильно ослабит позиции ветерана в клубе. Просто удивительное совпадение.

Со стороны ЦСКА мы лишний раз убедились, что валочная селекция, когда на рынке берется самое яркое, не приносит эффекта. Самое главное приобретение команды — Капризов и он в очередной раз доказал, что клуб, кажется, нашел долгожданную замену Александру Радулову. Они разные по менталитету. Один мог зажечь раздевалку, а Капризову пока не хватает авторитета, чтобы это сделать. Но и Радулов, и Капризов многое решают на льду.

Посмотрите, что сделал Кирилл в овертайме. Это же все было продумано. Он увидел партнера, отдал ему мягкую передачу, хотя девять из десяти хоккеистов бросили бы по воротам. Но вы уверены, что если бы Кирилл играл в тройке со Светлаковым и Окуловым, то было бы хуже?

Отметим блестящую работу Дмитрия Юшкевича, который отвечает за защитников в армейском клубе. Он мне как-то летом признался, что отказался от своей типичной манеры общения, когда мог унизить хоккеиста, да что там скрывать и ударить (легко, но обидно). Он больше ни на кого не давит, а мягко объясняет, что именно надо делать, а в ЦСКА у него есть материал и возможности для работы. Теперь армейская команда в обороне, кажется, ничем не уступает СКА. Проблема лишь в том, что игроки обороны неохотно идут в атаку. Но тут уж что-то одно. Совмещать пока не получается.

Без Антона Бурдасова три остальные звена в ЦСКА превратились в что-то сдерживающее, без огонька. Хотелось бы большего от Кирилла Петрова, но он что-то совсем сник, а Александр Попов лишний раз доказал, что возраст не делает игрока быстрей. Нет вопросов к тройке Сергея Андронова. Это вообще готовое звено для олимпиады. Да-да, именно с Жарковым.