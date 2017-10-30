Неужели Капризов готов заменить Радулова?
ЦСКА победил «Авангард» (2:1 ОТ), а молодой форвард армейцев организовал оба гола.
ЦСКА победил «Авангард» (2:1 ОТ), а молодой форвард армейцев организовал оба гола.
Алексей ШЕВЧЕНКО
Есть фраза на
— Этот матч должен был понравиться болельщикам, но для тренеров все было не так интересно.
Словно понравиться болельщикам — это
Что мы увидели кроме того, что команда Андрея Скабелки застегнута на все пуговицы? Ничего не увидели. Ценность индивидуальных ошибок значительно возрастает и один ляп перечеркнул надежды омичей на чистую победу.
Интересно, что подвел хозяев ветеран Евгений Медведев, чьи сложные отношения с тренером давно не секрет. Нет, Медведев не специально отдал шайбу Кириллу Капризову. Более того, это ошибка сильно ослабит позиции ветерана в клубе. Просто удивительное совпадение.
Со стороны ЦСКА мы лишний раз убедились, что валочная селекция, когда на рынке берется самое яркое, не приносит эффекта. Самое главное приобретение команды — Капризов и он в очередной раз доказал, что клуб, кажется, нашел долгожданную замену Александру Радулову. Они разные по менталитету. Один мог зажечь раздевалку, а Капризову пока не хватает авторитета, чтобы это сделать. Но и Радулов, и Капризов многое решают на льду.
Посмотрите, что сделал Кирилл в овертайме. Это же все было продумано. Он увидел партнера, отдал ему мягкую передачу, хотя девять из десяти хоккеистов бросили бы по воротам. Но вы уверены, что если бы Кирилл играл в тройке со Светлаковым и Окуловым, то было бы хуже?
Отметим блестящую работу Дмитрия Юшкевича, который отвечает за защитников в армейском клубе. Он мне
Без Антона Бурдасова три остальные звена в ЦСКА превратились в
Первый матч за омский клуб провел Тедди Перселл. Ну, конечно, мы не будем ставить штампы после одной игры. Но обычно новички стараются себя проявить в дебютной встрече, особенно на домашнем льду. Так вот надо было внимательно наблюдать за ним, чтобы увидеть его на площадке. Спишем на адаптацию. .
|1-й период
|Марченко А.
|06:57
|10:16
|Галимов Анс.
|16:10
|Чудинов М.
|16:10
|Чудинов М.
|2-й период
|Скотт Г.
|29:15
|31:54
|Дмитрий Жукенов
|Шумаков С.
|36:33
|3-й период
|Шумаков С.
|50:11
|Науменков М.
|54:58
|55:59
|Семенов К. (Файзуллин Д., Хохряков П.)
|Шумаков С. (Капризов К.)
|56:27
|Овертайм
|Шалунов М. (Капризов К.)
|61:54
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)