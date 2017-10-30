«Югра» победила «Витязь» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 30 октября.
ТАСС, 30 октября.
У хозяев отличились Сергей Перетягин (28-я минута), Павел Шэн (46), Александр Угольников (59) и Олег Погоришный (60). В составе гостей заброшенной шайбой отметился Никита Выглазов (9). Подольская команда проиграла девятый раз в последних десяти встречах.
В таблице Восточной конференции
В другом матче дня астанинский «Барыс» обыграл на своем льду хельсинский «Йокерит» со счетом 4:0.
|Анатолий Емелин
|Валерий Белов
|Александр Шарыченков
|Игорь Сапрыкин 58:45 (И. Сапрыкин 58:57-59:13, И. Сапрыкин 59:19)
|1-й период
|01:56
|Константин Майоров
|07:19
|Павел Шэн
|Никита Выглазов (Р. Горак, В. Мозик)
|08:35
|Войтех Мозик
|10:30
|17:45
|Виталий Шулаков
|2-й период
|21:37
|Олег Погоришный
|27:56
|Максим Пестушко
|Дмитрий Семин
|30:41
|37:14
|Сергей Перетягин (Д. Ильин)
|37:34
|3-й период
|45:13
|Павел Шэн (Д. Ильин, С. Купцов)
|58:57
|п.в.
|Александр Угольников
|59:19
|п.в.
|Олег Погоришный
|12
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)