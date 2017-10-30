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20:04 (мск), источник: ТАСС

«Югра» победила «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 30 октября. Ханты-мансийская «Югра» одержала победу над подольским «Витязем» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

У хозяев отличились Сергей Перетягин (28-я минута), Павел Шэн (46), Александр Угольников (59) и Олег Погоришный (60). В составе гостей заброшенной шайбой отметился Никита Выглазов (9). Подольская команда проиграла девятый раз в последних десяти встречах.

В таблице Восточной конференции ханты-мансийская команда занимает 13-е место с 26 очками, «Витязь» располагается на 11-м месте с 29 баллами в таблице Западной конференции. В следующем матче «Югра» дома сыграет с московским ЦСКА, «Витязь» в гостях встретится с омским «Авангардом». Обе встречи пройдут 1 ноября.

В другом матче дня астанинский «Барыс» обыграл на своем льду хельсинский «Йокерит» со счетом 4:0.

Югра 4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
Витязь
30.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Валерий Белов
Вратари
Александр Шарыченков Игорь Сапрыкин 58:45 (И. Сапрыкин 58:57-59:13, И. Сапрыкин 59:19)
1-й период
01:56 Константин Майоров
07:19 Павел Шэн
Никита Выглазов (Р. Горак, В. Мозик) 08:35
Войтех Мозик 10:30
17:45 Виталий Шулаков
2-й период
21:37 Олег Погоришный
27:56 Максим Пестушко
Дмитрий Семин 30:41
37:14 Сергей Перетягин (Д. Ильин)
37:34
3-й период
45:13 Павел Шэн (Д. Ильин, С. Купцов)
58:57 п.в. Александр Угольников
59:19 п.в. Олег Погоришный
Статистика
12 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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