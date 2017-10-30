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18:54 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» разгромил третью команду КХЛ

Астанинский «Барыс» в матче КХЛ сыграл с финским «Йокеритом».

Источник: Sports.kz

Команды пошли в бой без разведки, ведь свеж в памяти был матч пятидневной давности. «Йокерит» пытался реабилитироваться за домашнее поражение и на первых минутах много тревожил Хенрика Карлссона. «Барыс» атаковал реже, но опаснее. Сперва Найджел Доус великолепно уложил защитника и вратаря, но последний всё же заблокировал пас, затем выход «1 в 0» не реализовал Старченко. Гром грянул в середине периода, когда Антон Сагадеев выиграл вбрасывание, а Роман Савченко первым касанием мощно и точно щёлкнул — Заполски даже не среагировал.

На старте второго периода «Барыс» увеличил разрыв в счёте, разыграв лишнего. Капитан команды удачно разобрался на пятаке после броска Савченко от синей. Следом уже финны получили большинство, плотно осадили ворота Карлссона, но спецбригады отработали надёжно. В середине периода крепко досталось Павлу Акользину, которого не по правилам атаковал Петтери Виртанен — 2+10 за удар в область головы.

В третьем периоде «Барыс» грамотно сыграл на удержание преимущество, а великолепное мастерство Талгата Жайлауова позволило хозяевам забросить третью шайбу. Гол из серии «сделал всё сам»: Талгат отобрал шайбу в центральной зоне, вкатился в зону по левому краю и точно бросил в дальний угол. За шесть минут до конца периода Доус имел возможность оформить дубль, но его бросок Заполски отразил. Справился вратарь «Йокерита» и с добиванием Линдена Вея. «Барыс» ещё немного пощекотал нервы малыми штрафами, но последнее слово осталось за хозяевами — Диц поразил пустые ворота. А Хенрик Карлссон оформил 10-й шатаут (3 в текущем сезоне) за «Барыс» и был назван лучшим игроком матча. Астанинский «Барыс» в матче КХЛ сыграл с финским «Йокеритом».

Барыс 4:0
(1:0, 1:0, 2:0)
Йокерит
30.10.2017, 16:30 Зрители: 8052 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Юкка Ялонен
Вратари
Хенрик Карлссон Райан Запольски 50:15 (Р. Запольски 52:22-56:32, Р. Запольски 59:01)
1-й период
Хенри Иконен 07:17
09:25 Роман Савченко (А. Сагадеев)
10:19 Павел Акользин
Йессе Йоэнсуу 10:36
Томми Кивисте 15:24
17:06 Роман Савченко
2-й период
21:18 Александр Липин
Олли Палола 22:56
23:41 Найджел Доус (Р. Савченко, К. Пушкарев)
25:00 Линден Вей
Петтери Виртанен 30:42
Петтери Виртанен 30:42
3-й период
43:28
Сами Леписто 44:18
44:50 Талгат Жайлауов
46:51 Кирилл Полохов
50:15 Дмитрий Гурков
56:32
59:01 п.в. Даррен Дитц
Статистика
16 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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