«Барыс» разгромил третью команду КХЛ

Команды пошли в бой без разведки, ведь свеж в памяти был матч пятидневной давности. «Йокерит» пытался реабилитироваться за домашнее поражение и на первых минутах много тревожил Хенрика Карлссона. «Барыс» атаковал реже, но опаснее. Сперва Найджел Доус великолепно уложил защитника и вратаря, но последний всё же заблокировал пас, затем выход «1 в 0» не реализовал Старченко. Гром грянул в середине периода, когда Антон Сагадеев выиграл вбрасывание, а Роман Савченко первым касанием мощно и точно щёлкнул — Заполски даже не среагировал.



На старте второго периода «Барыс» увеличил разрыв в счёте, разыграв лишнего. Капитан команды удачно разобрался на пятаке после броска Савченко от синей. Следом уже финны получили большинство, плотно осадили ворота Карлссона, но спецбригады отработали надёжно. В середине периода крепко досталось Павлу Акользину, которого не по правилам атаковал Петтери Виртанен — 2+10 за удар в область головы.



В третьем периоде «Барыс» грамотно сыграл на удержание преимущество, а великолепное мастерство Талгата Жайлауова позволило хозяевам забросить третью шайбу. Гол из серии «сделал всё сам»: Талгат отобрал шайбу в центральной зоне, вкатился в зону по левому краю и точно бросил в дальний угол. За шесть минут до конца периода Доус имел возможность оформить дубль, но его бросок Заполски отразил. Справился вратарь «Йокерита» и с добиванием Линдена Вея. «Барыс» ещё немного пощекотал нервы малыми штрафами, но последнее слово осталось за хозяевами — Диц поразил пустые ворота. А Хенрик Карлссон оформил 10-й шатаут (3 в текущем сезоне) за «Барыс» и был назван лучшим игроком матча. Астанинский «Барыс» в матче КХЛ сыграл с финским «Йокеритом».