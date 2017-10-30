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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» уступил ЦСКА, победу «армейцам» принесли Шумаков и Шалунов

Омский «Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от ЦСКА в овертайме, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.

Источник: РИА "Новости"

«Ястребы» во второй раз в сезоне проиграли «армейцам».

Хозяева сумели открыть на счёт на 56-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился Кирилл Семёнов. «Армейцы» восстановили равновесие уже через минуту усилиями Сергея Шумакова, который перевёл игру в овертайм. В дополнительное время гол забил Максим Шалунов, принеся победу ЦСКА.

Авангард 1:2 ОТ
(0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
ЦСКА
30.10.2017, 16:00 Регулярный чемпионат
Вратари
1-й период
Марченко А. 06:57
10:16 Галимов Анс.
16:10 Чудинов М.
16:10 Чудинов М.
2-й период
Скотт Г. 29:15
31:54 Дмитрий Жукенов
Шумаков С. 36:33
3-й период
Шумаков С. 50:11
Науменков М. 54:58
55:59 Семенов К. (Файзуллин Д., Хохряков П.)
Шумаков С. (Капризов К.) 56:27
Овертайм
Шалунов М. (Капризов К.) 61:54
Статистика
16 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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