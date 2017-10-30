«Авангард» уступил ЦСКА, победу «армейцам» принесли Шумаков и Шалунов

«Ястребы» во второй раз в сезоне проиграли «армейцам».



Хозяева сумели открыть на счёт на 56-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился Кирилл Семёнов. «Армейцы» восстановили равновесие уже через минуту усилиями Сергея Шумакова, который перевёл игру в овертайм. В дополнительное время гол забил Максим Шалунов, принеся победу ЦСКА.