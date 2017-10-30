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«Авангард» уступил ЦСКА, победу «армейцам» принесли Шумаков и Шалунов
Омский «Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от ЦСКА в овертайме, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.
Омский «Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от ЦСКА в овертайме, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.
«Ястребы» во второй раз в сезоне проиграли «армейцам».
Хозяева сумели открыть на счёт на 56-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился Кирилл Семёнов. «Армейцы» восстановили равновесие уже через минуту усилиями Сергея Шумакова, который перевёл игру в овертайм. В дополнительное время гол забил Максим Шалунов, принеся победу ЦСКА.
|1-й период
|Марченко А.
|06:57
|10:16
|Галимов Анс.
|16:10
|Чудинов М.
|16:10
|Чудинов М.
|2-й период
|Скотт Г.
|29:15
|31:54
|Дмитрий Жукенов
|Шумаков С.
|36:33
|3-й период
|Шумаков С.
|50:11
|Науменков М.
|54:58
|55:59
|Семенов К. (Файзуллин Д., Хохряков П.)
|Шумаков С. (Капризов К.)
|56:27
|Овертайм
|Шалунов М. (Капризов К.)
|61:54
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)