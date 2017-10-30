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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Санников дисквалифицирован еще на один матч КХЛ

Нападающий «Сибири» Степан Санников пропустит еше один матч КХЛ из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт лиги.

Источник: РИА "Новости"

СДК оставил без изменений штраф игрока (5+20), полученный в игре с «Торпедо», и дисквалифицировал его на одну игру.

Для Санникова это удаление до конца поединка стало вторым в сезоне, первое произошло в игре с «Витязем» в сентябре. По регламенту КХЛ на него наложена дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

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