Санников дисквалифицирован еще на один матч КХЛ

СДК оставил без изменений штраф игрока (5+20), полученный в игре с «Торпедо», и дисквалифицировал его на одну игру.

Для Санникова это удаление до конца поединка стало вторым в сезоне, первое произошло в игре с «Витязем» в сентябре. По регламенту КХЛ на него наложена дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.