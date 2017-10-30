Минское «Динамо» поместило двух хоккеистов в список отказов

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Подробности решения тренерского штаба не сообщаются. Отметим, что форвард остается одним из немногих хоккеистов «зубров», который в текущем сезоне не имеет на своем счету заброшенных шайб. Причиной помещения в список Дюкова могут быть ошибки молодого игрока в последних играх «Динамо» на выезде. Игроков в течение 48 часов может пригласить к себе любой другой клуб КХЛ.

Место в основном составе одного из лидеров минчан вратаря Юнаса Энрота у наставников не вызывает сомнений. Голкипер после уверенных действий на последнем рубеже в составе «Динамо» получил вызов и в национальную сборную Швеции для участия в Кубке Карьяла. Шведы 8 ноября (начало в 20.00) сыграют с чехами, 10 ноября (19.30) — с канадцами, 11 ноября (18.30) — с финнами.