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15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Сибири» Санников дополнительно дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Сибири» Степан Санников пропустит ещё один матч чемпионата КХЛ из-за дисквалификации.

Источник: РИА "Новости"

По итогам матча с «Торпедо», который состоялся 27 октября 2017 года, СДК оставил без изменений штраф Санникова («5+20») и дисквалифицировал его на одну встречу.

Для Санникова это удаление до конца матча стало вторым в сезоне, первый штраф до конца матча на него наложил СДК по итогам встречи «Сибирь» — «Витязь», состоявшейся 13 сентября 2017 года.

Поэтому, в соответствии с п. 4.3.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказывается вторым дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Торпедо НН 1:2 Б
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Сибирь
27.10.2017, 19:00 Зрители: 5350 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Павел Зубов
Вратари
Иван Лисутин 65:00 (С. Галимов 65:00) Алексей Красиков
1-й период
00:00 Евгений Грачев
06:26
Кирилл Воробьев 06:26
08:41 Михаил Григорьев
Дмитрий Лукин 11:54
18:52 Данил Веряев (В. Галузин, Г. Желдаков)
2-й период
Степан Санников 28:45
Степан Санников 28:45
38:43 Егор Дугин
38:43 Егор Дугин
Патрик Закриссон 38:43
Патрик Закриссон 38:43
Дмитрий Лукин 38:43
39:00 Рок Тичар
3-й период
41:31 Денис Баранцев
50:19 Евгений Грачев
50:19 Григорий Желдаков
50:19 Григорий Желдаков
Кирилл Воробьев 50:19
Максим Игнатович 50:19
Максим Игнатович 50:19
53:05 Томаш Кундратек
Александр Шаров (В. Основин, С. Коньков) 53:43
58:17
Овертайм
Андрей Ермаков 63:52
Серия буллитов - победный бросок
И. Левицкий
Статистика
51 Штрафное время 66
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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