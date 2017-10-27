Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Форвард «Сибири» Санников дополнительно дисквалифицирован на один матч
Нападающий «Сибири» Степан Санников пропустит ещё один матч чемпионата КХЛ
Нападающий «Сибири» Степан Санников пропустит ещё один матч чемпионата КХЛ
По итогам матча с «Торпедо», который состоялся 27 октября 2017 года, СДК оставил без изменений штраф Санникова («5+20») и дисквалифицировал его на одну встречу.
Для Санникова это удаление до конца матча стало вторым в сезоне, первый штраф до конца матча на него наложил СДК по итогам встречи «Сибирь» — «Витязь», состоявшейся 13 сентября 2017 года.
Поэтому, в соответствии с п. 4.3.3 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказывается вторым дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
|Торпедо НН
|
1:2 Б
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
|Сибирь
|Петерис Скудра
|Павел Зубов
|Иван Лисутин 65:00 (С. Галимов 65:00)
|Алексей Красиков
|1-й период
|00:00
|Евгений Грачев
|06:26
|Кирилл Воробьев
|06:26
|08:41
|Михаил Григорьев
|Дмитрий Лукин
|11:54
|18:52
|Данил Веряев (В. Галузин, Г. Желдаков)
|2-й период
|Степан Санников
|28:45
|Степан Санников
|28:45
|38:43
|Егор Дугин
|38:43
|Егор Дугин
|Патрик Закриссон
|38:43
|Патрик Закриссон
|38:43
|Дмитрий Лукин
|38:43
|39:00
|Рок Тичар
|3-й период
|41:31
|Денис Баранцев
|50:19
|Евгений Грачев
|50:19
|Григорий Желдаков
|50:19
|Григорий Желдаков
|Кирилл Воробьев
|50:19
|Максим Игнатович
|50:19
|Максим Игнатович
|50:19
|53:05
|Томаш Кундратек
|Александр Шаров (В. Основин, С. Коньков)
|53:43
|58:17
|Овертайм
|Андрей Ермаков
|63:52
|И. Левицкий
|51
|Штрафное время
|66
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)