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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» Фрэттин признан лучшим игроком недели в КХЛ

Нападающий астанинского «Барыса» Мэттью Фрэттин признан лучшим игроком десятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте КХЛ.

Фрэттин в трех играх забросил четыре шайбы — это лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа.

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Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов и защитник подмосковного «Витязя» Войтех Мозик признаны лучшими игроками в своих амплуа. Беспалов в двух матчах одержал с командой две победы, не пропустив ни одной шайбы. Его «сухая» серия на данный момент составляет 174 минуты 26 секунд.
Мозик в трех матчах забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

Лучшим новичком недели стал нападающий финского «Йокерита» Эли Толванен, в трех матчах отметившийся двумя заброшенными шайбами.

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