Нападающий «Барыса» Фрэттин признан лучшим игроком недели в КХЛ
Нападающий астанинского «Барыса» Мэттью Фрэттин признан лучшим игроком десятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте КХЛ.
Нападающий астанинского «Барыса» Мэттью Фрэттин признан лучшим игроком десятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте КХЛ.
Фрэттин в трех играх забросил четыре шайбы — это лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа.
Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов и защитник подмосковного «Витязя» Войтех Мозик признаны лучшими игроками в своих амплуа. Беспалов в двух матчах одержал с командой две победы, не пропустив ни одной шайбы. Его «сухая» серия на данный момент составляет 174 минуты 26 секунд.
Мозик в трех матчах забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.
Лучшим новичком недели стал нападающий финского «Йокерита» Эли Толванен, в трех матчах отметившийся двумя заброшенными шайбами.