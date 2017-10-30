Нападающий «Барыса» Фрэттин признан лучшим игроком недели в КХЛ

Фрэттин в трех играх забросил четыре шайбы — это лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа.

Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов и защитник подмосковного «Витязя» Войтех Мозик признаны лучшими игроками в своих амплуа. Беспалов в двух матчах одержал с командой две победы, не пропустив ни одной шайбы. Его «сухая» серия на данный момент составляет 174 минуты 26 секунд.

Мозик в трех матчах забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.