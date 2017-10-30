Нападающий «Йокерита» Толванен в пятый раз признан лучшим новичком недели в КХЛ

18-летний Толванен забросил две шайбы в трех матчах. Финн в пятый раз признается лучшим новичком недели в КХЛ. Толванен в нынешнем сезоне провел 23 игры, в которых забросил 13 шайб и сделал 10 результативных передач. Финн является лучшим бомбардиром команды.

Лучшим вратарем прошедшей недели назван Никита Беспалов из московского «Спартака», сыгравший «на ноль» два матча. Лучшим защитником стал Войтех Мозик из подольского «Витязя», забросивший две шайбы и сделавший две передачи в двух встречах при показателе полезности «+3». Лучшим нападающим признан Мэттью Фрэттин из астанинского «Барыса», забросивший четыре шайбы в трех матчах.