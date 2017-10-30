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12:53 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Йокерита» Толванен в пятый раз признан лучшим новичком недели в КХЛ

ТАСС, 30 октября. Нападающий хельсинкского «Йокерита» Эли Толванен признан лучшим новичком недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

18-летний Толванен забросил две шайбы в трех матчах. Финн в пятый раз признается лучшим новичком недели в КХЛ. Толванен в нынешнем сезоне провел 23 игры, в которых забросил 13 шайб и сделал 10 результативных передач. Финн является лучшим бомбардиром команды.

Лучшим вратарем прошедшей недели назван Никита Беспалов из московского «Спартака», сыгравший «на ноль» два матча. Лучшим защитником стал Войтех Мозик из подольского «Витязя», забросивший две шайбы и сделавший две передачи в двух встречах при показателе полезности «+3». Лучшим нападающим признан Мэттью Фрэттин из астанинского «Барыса», забросивший четыре шайбы в трех матчах.

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