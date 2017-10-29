Хоккеисты минского «Динамо» завершили победой в Риге выездную серию матчей

Источник: РИА "Новости"

Каждая встреча между динамовцами Минска и Риги является принципиальной. Не стала исключением и прошедшая в столице Латвии. Хозяева площадки замыкают турнирную таблицу Западной конференции и не прочь были пополнить свою копилку очками. «Зубрам» после трех поражений подряд также хотелось показать более содержательную игру.

Первые двадцать минут встречи прошли под диктовку рижан. Гости часто удалялись и позволяли латвийским хоккеистам чаще угрожать воротам Юнаса Энрота. В одном из эпизодов динамовцы и вовсе остались втроем против пятерки оппонентов. Подопечным Горди Дуайера удалось выстоять в этот сложный момент.

Гораздо чаще минчане стали бросать по воротам хозяев площадки после перерыва. Обе команды не слишком удачно действовали в защите, часто теряли шайбу. В одном из таких эпизодов на 25-й минуте Шарль Лингле поборолся в зоне рижан с двумя защитниками, перехватил шайбу, который после серии рикошетов отскочила к Дмитрий Коробову. Защитник белорусской команды был точен — 1:0. Едва ли не первый опасный момент у ворот минчан также завершился взятием ворот. Защитники «Динамо» не сумели вывести шайбу из своей зоны, в итоге Ансси Салмела сделал точную передачу на пятачок ворот гостей, где Марис Бичевскис подставил клюшку под шайбу, которая изменила свою траекторию полета — 1:1.

В третьем периоде два подряд удаления получили хозяева площадки. Хороший шанс вывести минчан вперед был у Куинтона Хауден, но его бросок с близкой дистанции парировал голкипер. Решающая шайба была заброшена в овертайме. Точным бросок в «девятку» ворот, уже через двадцать секунд после вбрасывания в центре площадки, в активе Джастина Фонтэйна.