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20:49 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» завершили победой в Риге выездную серию матчей

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» завершили победой со счетом 2:1 в дополнительное время над рижским «Динамо» выездную серию из четырех матчей в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Каждая встреча между динамовцами Минска и Риги является принципиальной. Не стала исключением и прошедшая в столице Латвии. Хозяева площадки замыкают турнирную таблицу Западной конференции и не прочь были пополнить свою копилку очками. «Зубрам» после трех поражений подряд также хотелось показать более содержательную игру.

Первые двадцать минут встречи прошли под диктовку рижан. Гости часто удалялись и позволяли латвийским хоккеистам чаще угрожать воротам Юнаса Энрота. В одном из эпизодов динамовцы и вовсе остались втроем против пятерки оппонентов. Подопечным Горди Дуайера удалось выстоять в этот сложный момент.

Гораздо чаще минчане стали бросать по воротам хозяев площадки после перерыва. Обе команды не слишком удачно действовали в защите, часто теряли шайбу. В одном из таких эпизодов на 25-й минуте Шарль Лингле поборолся в зоне рижан с двумя защитниками, перехватил шайбу, который после серии рикошетов отскочила к Дмитрий Коробову. Защитник белорусской команды был точен — 1:0. Едва ли не первый опасный момент у ворот минчан также завершился взятием ворот. Защитники «Динамо» не сумели вывести шайбу из своей зоны, в итоге Ансси Салмела сделал точную передачу на пятачок ворот гостей, где Марис Бичевскис подставил клюшку под шайбу, которая изменила свою траекторию полета — 1:1.

В третьем периоде два подряд удаления получили хозяева площадки. Хороший шанс вывести минчан вперед был у Куинтона Хауден, но его бросок с близкой дистанции парировал голкипер. Решающая шайба была заброшена в овертайме. Точным бросок в «девятку» ворот, уже через двадцать секунд после вбрасывания в центре площадки, в активе Джастина Фонтэйна.

Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию матчей и уже 31 октября сыграют на своей площадке с московским «Спартаком». Начало поединка в 19.30.

Динамо Р 1:2 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
Динамо Мн
29.10.2017, 18:00 Зрители: 8016 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Горди Дуайер
Вратари
Янис Калныньш Юнас Энрот
1-й период
03:13 Дэнни Кристо
Артем Волков 10:24
Илья Шинкевич 11:26
Артем Волков 16:45
Марк-Андре Граньяни 19:34
2-й период
Дмитрий Коробов (Ш. Лингле, А. Китаров) 24:02
31:53 Марис Бичевскис (М. Редлихс, А. Салмела)
34:47 Ансси Салмела
3-й период
51:40 Микелис Редлихс
54:18 Нериюс Алишаускас
54:18 Микелис Редлихс
Овертайм
Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни) 60:20
Статистика
18 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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